Belle di Mamoru Hosoda: unboxing e recensione dell’Ultralimited Edition Anime Factory

Federico Vascotto 2022-10-07T20:00:42+02:00 SPECIFICHE TECNICHE: Numero Dischi: 4 Durata: 121 minuti (Extra esclusi) Formato Video: Blu-ray UHD: 2.39:1 3840*2160p @23.98fps UHD, HDR, Dolby Vision; Blu-ray: 2.39:1 1920*1080p @23.98fps HD; Blu-ray Bonus: aspect ratio vari 1920*1080 HD frame rate vari Formato Audio: Blu-ray UHD e Blu-ray: Italiano 7.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese Dolby Atmos; Blu-ray Bonus: Originale 2.0 DTS-HD Master Audio Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano

Dopo l’uscita al cinema e la presentazione in pompa magna ad Alice nella Città 2021, è arrivato finalmente in home video Belle di Mamoru Hosoda. L’Ultralimited Edition di Anime Factory, etichetta di Koch Media dedicata all’animazione giapponese, è praticamente definitiva. Contiene tutto quello che un fan potesse desiderare, e anche di più. Sembra continuare la linea iniziata da Dynit con le sue Limited Edition Numerate degli Anime al Cinema. Ma vediamola nel dettaglio.

Belle di Mamoru Hosoda: unboxing dell’Ultralimited Edition Anime Factory

In Belle di Mamoru Hosodala la protagonista è Suzu, una liceale di 17 anni, che vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu entra in «U», un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online dove diventa Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria. Il suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura.

Belle di Mamoru Hosoda: recensione dell’Ultralimited Edition Anime Factory

Disponibile in esclusiva su Fan Factory, l’Ultralimited Edition Anime Factory di Belle di Mamoru Hosoda è un pezzo da collezione numerato in 1.000 copie. Per la prima volta in assoluto un anime viene portato in 4K Ultra HD in Italia, per valorizzare al massimo il mondo virtuale creato dal Maestro Mamoru Hosoda. Viene valorizzato anche il comparto visivo e animato del film, con cui si sono sbizzarriti mescolando tecniche e stili.

È presente l’audio italiano 7.1 DTS-HD Master Audio e giapponese in Dolby Atmos, entrambi disponibili sia nel disco 4K, sia nel Blu-ray. Oltre al 4K, l’edizione contiene il film in Blu-ray, un disco Blu-ray Bonus e il CD con la colonna sonora del film.

Il packaging è un elegantissimo digipack cartonato che aprendosi mostra il meraviglioso mondo virtuale di Belle. Tra i contenuti fisici esclusivi dell’Ultralimited troviamo: un Booklet con interviste a staff e cast, schede personaggi, approfondimenti e gallerie, 3 miniposter 30x40cm e 2 artcards con gli sketch su “Belle” e “Drago” autografati dal Maestro Hosoda. Presenti anche 4 Cards da collezione molto belle, sempre con immagini iconiche dal film utilizzate per la promozione.

Tra i contenuti extra del disco con il film troviamo: Spot TV, Teaser, Original Preview, Trailer italiani e la Galleria di disegni dal concorso #LaMiaBelle. Il blu-ray bonus contiene un’ora di mezza di contenuti speciali tra: Making of con il dietro le quinte sulla realizzazione del film, l’intervista lunga e approfondita a Mamoru Hosoda e la Tavola rotonda con Mamoru Hosoda, Kaho Nakamura e Daiki Tsuneta.

L’Ultralimited Edition Anime Factory di Belle di Mamoru Hosoda è quindi un must per gli amanti degli anime e dei lavori del Maestro, da avere assolutamente in libreria!