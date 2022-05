Violet Evergarden Il Film Ultralimited Edition: recensione dell’apoteosi della storia

Federico Vascotto 2022-05-17T18:26:31+02:00 SPECIFICHE TECNICHE: Numero Dischi: 1 Durata: 140 minuti (Extra esclusi) Formato Video: 2.35:1 1920*1080p 23.98fps Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano Distribuzione: Koch Media – Anime Factory

Dopo l’unboxing della bellissima Ultralimited Edition numerata di Violet Evergarden Il Film conclusivo della serie anime disponibile su Netflix, uscita per Anime Factory l’etichetta dedicata all’animazione nipponica di Koch Media, passiamo alla recensione del film e della suddetta ultra-edizione.

Violet Evergarden Il Film: la recensione dell’apoteosi della storia

Il film anime segna la rinascita del celebre studio d’animazione Kyoto Animation (Liz e l’uccellino azzurro, La malinconia di Haruhi Suzumiya, K-On!) distrutto dal tragico attacco incendiario del luglio 2019. La pellicola è di fatto la (se possibile) ancor più struggente conclusione sulla vicenda di Violet Evergarden che porta al massimo livello atmosfere e tematiche della serie disponibile in Italia su Netflix, dove è presente anche il film campione d’incassi e pluripremiato in patria, diretto dal regista della serie Taichi Ishidate e impreziosito dalle musiche di Evan Call (Josée, la Tigre e i Pesci).

In Violet Evergarden Il Film nell’anniversario della morte della madre di Gilbert, Violet porta dei fiori al cimitero dove incontra suo fratello, il colonnello Diethard, il quale così come il presidente della compagnia postale vorrebbe che Violet riuscisse ad andare avanti e superare la dolorosa perdita, dopo tanti anni. Una lettera da rispedire al mittente, un incarico complicato per Violet e una storia parallela ambientata nel nostro presente sono il fil rouge che accompagna questo nuovo capitolo conclusivo della nostra “bambola di scrittura automatica” preferita.

Elaborazione del lutto e disturbo da stress post traumatico sono solo alcune tra le tante tematiche affrontate in questo lungometraggio denso. L’aspetto più riuscito della pellicola, oltre al recuperare le atmosfere della serie anime e all’esagerazione e esasperazione recitativa tipica degli anime adolescenziali, dato che Violet è quasi come un’adolescente che prova tutto per la prima volta, è la storia della nipote della signora che fece scrivere le lettere da consegnare dopo la sua morte alla figlia, che fa da collante unendo passato presente e futuro in modo ciclico e molto coinvolgente. Parallelamente nel passato un ragazzino molto malato vuole fare lo stesso coi propri genitori e il proprio fratellino: questo insegnerà molto a Violet e la renderà ancora più “umana”.

Violet Evergarden Il Film: la recensione dell’Ultralimited Edition

Violet Evergarden Il Film Ultralimited Edition è l’edizione definitiva: non solo a livello estetico con questo bel digipack cartonato che riproduce in cover la sagoma di Violet, che caratterizza molte sequenze dell’anime, ma anche a livello di contenuti. Sono presenti nell’esclusivo cofanetto extra non ricchissimi – tra cui un teaser, filmato d’interludio, un trailer e un PV – ma la componente “gadget” raddoppia: troviamo quindi ben due booklet esplicativi e totalmente tradotti con dietro le quinte, making of e interviste ai realizzatori del film e ben due serie di cartoline che riproducono bozzetti e schizzi, piuttosto che le “canoniche” scene dal lungometraggio animato.

Un booklet è brossurato ed è composto da 64 pagine con interviste a staff e doppiatori, approfondimenti e gallerie. L’altro è un booklet speciale è di 12 pagine. Ci sono 5 card da collezione e 12 cartoline con i disegni del regista, funzionali alla realizzazione degli storyboard del film.

Ora rimane solo da sperare che venga pubblicata anche la serie anime composta da un’unica stagione e 13 episodi in un’edizione altrettanto completa da Anime Factory e Koch Media.

L’Ultralimited Edition numerata di Violet Evergarden Il Film è disponibile lo ricordiamo in esclusiva su Fan Factory, il sito e-commerce di Koch Media.