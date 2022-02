Violet Evergarden Il Film in home video con Koch Media e Anime Factory

Una grande notizia (anche se a metà) per i fan di Violet Evergarden! L’imperdibile film cinematografico campione d’incassi che conclude la toccante vicenda di Violet arriverà in home video grazie ad Anime Factory l’etichetta di Koch Media dedicata all’animazione giapponese. Peccato non succeda anche per la serie anime e il precedente film, disponibili direttamente su Netflix… ma potrebbe essere proprio un inizio per pubblicare anche quelli col tempo dato che Anime Factory ci sta abituando sempre meglio tra uscite ed edizioni prestigiose.

Violet Evergarden Il Film il capolavoro che ha sancito la rinascita artistica della Kyoto Animation sarà disponibile dal 21 aprile in Ultralimited Edition Blu-ray numerata con packaging e contenuti esclusivi solo su Fan Factory Shop il sito e-commerce di Koch Media, e in Limited Edition DVD e Blu-ray. Ecco le foto dell’edizione home video:

Violet Evergarden: storia editoriale e trama

Violet Evergarden è una serie di light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase. Due volumi sono stati pubblicati dalla Kyoto Animation, sotto l’etichetta KA Esuma Bunko, a partire da dicembre 2015. La serie anime tratta dai light novel, sempre prodotto dalla Kyoto Animation, è approdato su Netflix in tutto il mondo dall’11 gennaio 2018.

Due film seguono e concludono la vicenda della serie anime. Il primo, Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll è uscito nelle sale giapponesi nel settembre 2019 ed è stato distribuito in tutto il mondo da Netflix dal 2 aprile 2020. L’uscita del secondo film Violet Evergarden Il film annunciata inizialmente per gennaio 2020, è stata posticipata più volte a causa della pandemia, per arrivare infine il 13 ottobre 2021 sulla piattaforma.

Durante un’operazione militare, le forze armate del Leidenschaftlich catturano un’orfana dalle straordinarie capacità belliche che intendono sfruttare nella guerra contro l’impero Garalick. L’orfana viene dunque arruolata da giovanissima e affidata alle cure del maggiore Gilbert Bouganvillea, che le dà il nome di Violet Evergarden e le si affeziona, attribuendole valore come una persona, non come un’arma.

Violet, però, essendo stata sempre esposta a null’altro che morte e distruzione, si dimostra incapace di provare emozioni e sentimenti, di cui peraltro ignora l’esistenza. All’indomani della fine della guerra l’ex soldato, per ordine del disperso maggiore Gilbert, viene reintegrata fra i civili e comincia a prestare servizio come bambola di scrittura automatica nella società postale di C. Hodgins, suo vecchio commilitone; da qui in poi, Violet inizia un commovente viaggio interiore alla scoperta delle emozioni umane e del significato delle parole “Ti amo”, che il maggiore Gilbert le aveva rivolto nell’ultimo istante condiviso insieme.