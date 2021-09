Violet Evergarden: il film – trailer ufficiale e data di uscita su Netflix

Violet Evergarden: il film è prossimo a sbarcare su Netflix, dopo l’apprezzata serie tv e gli special precedenti.

Il canale You Tube ufficiale dedicato agli anime del servizio di video on demand ha pubblicato il trailer ufficiale del film, che possiamo guardare qui di seguito.

Sarà disponibile dal 13 Ottobre 2021 anche in Italia:

Mentre il mondo si risolleva dalla guerra e i progressi tecnologici cambiano la sua vita, Violet spera ancora di rivedere il suo ufficiale superiore da tempo scomparso. Debutta il 13 ottobre solo su Netflix

Violet Evergarden – il Film avrebbe dovuto uscire inizialmente il 10 Gennaio 2020 nei cinema giapponesi; l’uscita è stata prima rimandata al 24 Aprile 2020 a seguito dell’incendio doloso che ha colpito gli edifici della compagnia Kyoto Animation a Luglio 2019 e poi a data destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria di COVID-19.

Ha infine debuttato, come vi abbiamo riportato, Venerdì 18 Settembre 2020 nei cinema del Giappone.

La descrizione del film:

Volevo che vivesse come una donna qualunque. Perciò va bene così. Penso che sia la vera felicità per lei. Anche se sei lontana. Anche se non posso più incontrarti. I miei sentimenti non cambieranno.

La serie animata è disponibile su Netflix Italia da Gennaio 2018; l’episodio extra Kitto “Ai” wo Shiru Hi ga Kuru no Darou ha debuttato a Luglio 2018, mentre lo special Eternity and the Auto Memory Doll è arrivato in anteprima nei cinema del Giappone a Settembre 2019 e su Netflix dal 2 Aprile 2020.

Ricordiamo che l’opera nasce come serie letteraria per i testi di Kana Akatsuki e le illustrazioni di Akiko Takase.

Se ti piace Violet Evergarden prova Maquia