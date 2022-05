Unboxiamo la bellissima Ultralimited Edition numerata di Violet Evergarden Il Film conclusivo della serie anime disponibile su Netflix, uscita per Anime Factory l’etichetta dedicata all’animazione nipponica di Koch Media.

In esclusiva su Fan Factory, il sito e-commerce di Koch Media, il film d’animazione che segna la rinascita del celebre studio d’animazione Kyoto Animation (Liz e l’uccellino azzurro, La malinconia di Haruhi Suzumiya, K-On!) distrutto dal tragico attacco incendiario del luglio 2019. La struggente e imperdibile conclusione della vicenda di Violet Evergarden in un film cinematografico campione d’incassi e pluripremiato in patria, diretto dal regista della serie Taichi Ishidate e impreziosito dalle musiche di Evan Call (Josée, la Tigre e i Pesci), arriva in home video in un’edizione esclusiva per collezionisti ricca di contenuti extra.

Violet Evergarden Il Film: dettagli della Ultralimited Edition Numerata

In Violet Evergarden Il Film nell’anniversario della morte della madre di Gilbert, Violet le offre dei fiori come per prendere il suo posto. Un giorno incontra suo fratello, il colonnello Diethard, il quale sostiene che Gilbert dovrebbe essere dimenticato, ma Violet risponde semplicemente «non riuscirò a dimenticarlo mai». In quel momento, una chiamata di lavoro arriva a Violet. Intanto, nel magazzino della compagnia postale viene trovata una lettera dall’indirizzo sconosciuto…

Violet Evergarden è una serie di light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase. Due volumi sono stati pubblicati dalla Kyoto Animation, sotto l’etichetta KA Esuma Bunko, a partire da dicembre 2015. La serie anime tratta dai light novel, sempre prodotto dalla Kyoto Animation, è approdata su Netflix in tutto il mondo dall’11 gennaio 2018.

Due film seguono e concludono la vicenda della serie anime. Il primo, Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll è uscito nelle sale giapponesi nel settembre 2019 ed è stato distribuito in tutto il mondo da Netflix dal 2 aprile 2020. L’uscita del secondo film Violet Evergarden Il Film annunciata inizialmente per gennaio 2020, è stata posticipata più volte a causa della pandemia, per arrivare infine il 13 ottobre 2021 sulla piattaforma.

Scheda tecnica:

Genere: Anime

Regista: Taichi Ishidate

Anno: 2020

Edizione: Anime Factory

EDIZIONE ULTRALIMITED + BOOK + BOOKLET

SPECIALE + 12 DISEGNI AL TRATTO DEL REGISTA

BLU-RAY 1 DISCO

Contenuti extra:

– Teaser

– Filmato di interludio

– Trailer

– PV

– 5 Card da collezione

Contenuti extra esclusivi:

– Cofanetto Digipack con artwork esclusivo

– Book brossurato di 64 pagine con interviste a staff e doppiatori, approfondimenti e gallerie

– Booklet speciale di 12 pagine sulla proiezione cinematografica

– 12 disegni al tratto del regista Taichi Ishidate

Violet Evergarden Il Film: Video Unboxing della Ultralimited Edition Numerata