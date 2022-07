Liz e l’uccellino azzurro, il film anime uscito al cinema un solo giorno come evento unico il 18 giugno, ora rivive in home video grazie a Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta anime.

Ora i fan potranno tutti insieme godersi a pieno la bellezza e le emozioni del film d’animazione universalmente riconosciuto come il capolavoro del celebre studio d’animazione Kyoto Animation, distrutto dal tragico attacco incendiario del luglio 2019.

Scopriamo insieme la Ultralimited Edition numerata del film, acquistabile esclusivamente sul sito Fan Factory,

Liz e l’uccellino azzurro: unboxing dell’Ultralimited Edition Anime Factory

In Liz e l’uccellino azzurro il club di musica per fiati della scuola superiore Kitauji si prepara per un nuovo concorso, con l’obiettivo di conquistare l’oro. Per Mizore e Nozomi, ormai al terzo anno, sarà l’ultima volta. Il brano a piacere selezionato per l’occasione è Liz e l’uccellino azzurro. Nell’omonima fiaba, un uccellino assume le sembianze di una fanciulla che si lega profondamente a Liz, la quale infine lo esorta a volare via libero. L’introversa Mizore si riconosce in Liz, ma non ne comprende i sentimenti: la giovane è fortemente attaccata a Nozomi, sua unica amica, e non riuscirebbe a spingerla lontana da lei. Le prove per l’esibizione procedono, e il dialogo di assolo fra Mizore e Nozomi, fulcro del brano, continua a essere insoddisfacente. A compromettere l’esecuzione è la ritrosia di Mizore a lasciar andare l’uccellino azzurro? Oppure…

In esclusiva su FanFactory, per la prima volta in blu-ray il film d’animazione che ha segnato la consacrazione del talento registico di Naoko Yamada (La Forma della Voce), n edizione Ultralimited a tiratura limitata e numerata a 1.000 copie: packaging e contenuti esclusivi in aggiunta alle 4 cards da collezione e all’oltre un’ora di contenuti extra presenti nelle versioni Limited.

Tra i contenuti esclusivi:

• Cofanetto Digipack con artwork esclusivo

• Booklet di 32 pagine con interviste a staff, schede personaggi, approfondimenti e gallerie

• 2 miniposter 30x40cm

Tra i contenuti extra presenti nel disco:

• Teaser

• PV Collection

• Original Preview

• Trailer

• Music PV

• Classroom Collection

• Making of

• Interviste a Naoko Yamada (regia) e ad Ayaka Tatamino della band Homecomings (canzone principale)