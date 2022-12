Dragon Ball Z: Kakarot ripercorre tutta la vita e le vicende comprensive dell’esistenza di Goku, attraverso un gioco godibile e altamente divertente per i fan. Dopo alcuni contenuti aggiuntivi è stato confermato anche un DLC con protagonista Bardack, il padre del protagonista.

L’espansione annunciata qualche mese fa Bardack: Alone Against Fate oggi tramite un gameplay di 4 minuti annuncia e mostra buone nuove, compresa la data di uscita ufficiale del DLC fissata per il 13 gennaio del 2023. Nei piani di Bandai questo DLC è solo il primo di una lunga serie appartenente al secondo season pass.

Come accennato l’espansione in questione vedrà Bardack combattere contro l’esercito di Freezer quando Goku era ancora un neonato. Il villain aveva tradito la razza Saiyan e stava muovendo le sue pedine per distruggere il Pianeta Vegeta. La storia non è originale e trae ispirazione dallo speciale televisivo “Dragon Ball: Le Origini del Mito”.

Dragon Ball Z: Kakarot, il DLC di Bardack ha una data di uscita

Questo nuovo gameplay si concentra sul sistema di combattimento e mostra alcuni dettagli per quanto riguarda il personaggio che andremo a controllare, ovvero Bardack.

La location pone il personaggio all’interno della parte finale della storia, che come ricordiamo si tiene fuori dal Pianeta Vegeta, ma purtroppo questo non basta per salvarlo.

Oltre i classici colpi di energia notiamo anche le movenze del personaggio simili a Goku, rispecchiando alla grande tutta l’identità di Dragon Ball Z: Kakarot.

Sulla destra all’interno del video notiamo il Saiyan a livello 34, e da qui carpiamo che la porzione di gameplay è abbastanza avanzata e i vestiti di Bardack dicono la stessa cosa.

Il video mostra tantissime abilità combattive di Bardack insieme ad alcune mosse finali molto potenti, capaci di spazzare in un attimo l’esercito di Freezer.

Purtroppo una volta sconfitti tutti appare il temibile villain e sappiamo tutti cosa sta per fare, e siamo anche a conoscenza anche del destino del papà del nostro amato Goku. Tutto arriva da CB.

Cosa ne pensate di questo DLC incentrato su Bardock e ispirato a Dragon Ball: Le Origini del Mito? Rammentiamo l’uscita da parte di Bandai fissata per il 13 gennaio.

Fonte Comic Book – YouTube