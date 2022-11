"Bardock - Alone Against Fate" arriva nel 2023

Dragon Ball Z: Kakarot avrà un nuovo DLC dedicato al personaggio di Bardock, il leggendario papà di Goku. Oggi sono arrivati nuovi dettagli per quanto riguarda questo contenuto aggiuntivo, che si prospetta davvero molto interessante per gli appassionati del franchise shonen.

“Bardock – Alone Against Fate”, il nome dell’espansione in questione, si presenta in un nuovo trailer gameplay, mostrando alcuni dettagli e nuove meccaniche presenti all’interno di questa nuova avventura dal sapore epico.

CyberConnect2 e Bandai Namco hanno mostrato alcune sequenze inerenti a questa nuova incredibile avventura con al centro Bardock. L’espansione arriverà come parte integrante del Season Pass 2 nel 2023.

Da come potete immaginare questo contenuto aggiuntivo, “Bardock – Alone Against Fate” ripercorrerà quanto visto nello speciale “Dragon Ball Z: Le Origini del Mito”, il cult animato senza tempo che narra le vicende comprensive del passato di Goku, quando ancora da fanciullo si salvò per mano del padre della distruzione del Pianeta Vegeta.

Ancora oggi la trasposizione animata di questo evento è una delle opere più apprezzate dagli appassionati, e senza ombra di dubbio questo DLC per i suddetti è veramente oro colato.

La produzione ci ha deliziato di un gameplay abbastanza consistente, dove vengono mostrate alcune informazioni miste al sistema di combattimento, che apparentemente rimane immutato rispetto al titolo originale, ovvero Dragon Ball Z: Kakarot.

Dragon Ball Z: Kakarot, arrivano nuovi dettagli per il DLC di Bardock

Da come potete vedere il gameplay rimane lo stesso e al centro della vicenda è presente appunto la minaccia di Freezer verso il Pianeta Vegeta. Ovviamente impersoneremo Bardock e nella clip in questione abbiamo anche modo di vedere gli attacchi che potremo usare, che ovviamente sono molto sfaccettati e diversi.

Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC, mentre il 13 gennaio (data di uscita di One Piece: Odyssey), arriverà anche sulle console di nuova generazione con alcune agevolazioni.

Tramite Nintendo Life abbiamo pescato tutti i dettagli confermati al momento, tra i quali anche la presenza di ulteriori DLC futuri sempre presenti nel Season Pass 2 dedicato al gioco ispirato all’universo creato da Akira Toriyama, un mondo sempre in espansione.

Fonte Nintendo Life