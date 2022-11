One Piece Odyssey: quali saranno i Dungeon esplorabili di Water Seven?

One Piece Odyssey si sta avvicinando alla sua uscita che avverrà il 13 gennaio 2023 e i fan sono pronti per avventurarsi in questa nuova storia completamente scritta per l’occasione dal sensei Oda, che introduce nuovi personaggi e risveglia dei vecchi villain molto noti al pubblico più affezionato.

Durante l’ultimo trailer abbiamo avuto l’occasione infatti, di vedere Water Seven all’interno di questo nuovo videogioco, rivelatorio di una delle saghe più apprezzate e importanti all’interno di One Piece.

Questa volta tramite ANN abbiamo l’opportunità di spulciare per bene Odyssey, che come accennato nonostante abbia una storia, delle vicende e dei personaggi nuovi, troviamo anche alcune figure e alcuni luoghi noti agli appassionati, coma ad esempio Water Seven. Il gameplay dura 6 minuti e noi lo riportiamo in calce:

Il gameplay si apre con una piccola panoramica sulla location e successivamente arriva anche la presentazione di tutti i personaggi su cui avremo il controllo, che come ben sapete comporta tutta la ciurma di Luffy, avendo così la possibilità di svariare con diverse abilità nel corso dell’avventura.

Tra lo scorrazzare per la città e parlare con la maggior parte dei cittadini, il giocatore avrà anche la possibilità di spostarsi via mare, raggiungendo così dei luoghi altrimenti irraggiungibili, specie per Luffy che non può nuotare.

Tra le varie sequenze a cui possiamo assistere in questo gameplay notiamo quindi la presenza di vecchi personaggi, come ad esempio Bon Clay, che compare a schermo per alcuni secondi. Oltre loro a quanto pare saranno presenti anche alcuni villain all’interno di One Piece: Odyssey, così da comporre un pattern altamente interessante.

Nel nuovo video vediamo anche la presenza di Franky, uno dei membri più importanti della ciurma. A quanto pare il videogioco mostra anche il come la medesima fa la sua conoscenza, all’interno del Dungeon nascosto visionabile sempre all’interno della clip.

La parte finale del video riserva anche delle sorprese e vediamo con alcuni celeri frame tutto quello con cui il giocatore dovrà avere a che fare, e tra i tanti notiamo anche Rob Lucci, Aokiji e tanti altri. Quindi stesso nel video abbiamo questo “switch” tra Water Seven ed Enies Lobby.

Fonte ANN – YouTube