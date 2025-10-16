Bleach: annunciato un nuovo videogioco

Bleach è una delle serie shonen più iconiche di sempre e che ha segnato l’era dei cosiddetti big three, insieme a Naruto e One Piece. Nonostante il grande successo del manga, la serie televisiva si era interrotta prima delle aspettative per poi tornare con la saga intitolata La Guerra dei Mille Anni prodotta da Studio Pierrot. Nell’attesa del ritorno della serie anime con la quarta parte, Crunchyroll ha annunciato ufficialmente un nuovo videogioco che si chiama Bleach: Soul Resonance.

Bleach: Soul Resonance è presentato come un gioco di ruolo d’azione, che permetterà ai fan di rivisitare alcuni dei momenti più importanti della serie anime nei panni di Ichigo Kurosaki. Il gioco sarà disponibile in Occidente il 21 novembre sui dispositivi mobili tramite App Store e Google Play.

Ci sono diversi punti riguardo il prossimo videogioco di Bleach, di cui Crunchyroll ha condiviso un’analisi approfondita. Soul Resonance promette una trama immersiva e un adattamento fedele che permetterà di rivivere una storia immersiva che catapulterà i videogiocatori nel cuore del mondo pieno d’azione di Bleach. Per quanto riguarda il gameplay, questo sarà innovativo e coinvolgente e i fan potranno selezionare ogni Zanpakuto che sarà dotata di feedback personalizzato, rendendo ogni colpo realistico.

Inoltre, Soul Resonance consentirà ai videogiocatori di passare da un personaggio all’altro nel bel mezzo dello scontro senza interruzioni e di scatenare combo spettacolari.

Per quanto riguarda la quarta stagione de La Guerra dei Mille Anni, al momento non si conosce una data di uscita specifica, ma i fan possono aspettarsi che la lotta contro Yhwach e i Wandenreich arrivi torni nel 2026.

Il manga invece non presenta dei progetti concreti, dato che Tite Kubo, il mangaka di Bleach, non ha confermato una potenziale possibilità di portare avanti la storia, anche se i fan sperano di leggere un sequel basato su Bleach: No Breaths From Hell.

Si tratta di un capitolo speciale uscito nel 2021, ambientato diversi anni dopo la lotta contro gli Sternritter, che rivela le versioni adulte di Ichigo e dei suoi alleati. Il secondo capitolo accenna a battaglie future causate da una minaccia che colpisce da vicino gli Shinigami. Sebbene questo scenario non implichi necessariamente l’arrivo di nuovi capitoli, allo stesso tempo non esclude nuove idee da parte di Kubo.