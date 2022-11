One Piece 1067: svelati nuovi dettagli tra Marijoa e il Regno Antico

I misteri in One Piece sono sempre stati profondi e accattivanti ma con la pubblicazione del capitolo 1067 del manga di Oda, ulteriori dettagli vengono alla luce. Nel capitolo precedente Shaka, una delle copie di Vegapunk, aveva parlato del Secolo del Vuoto e di come questo fosse collegato al Regno Antico.

Infatti questo Regno venne completamente cancellato dal Governo Mondiale per evitare che le sue ideologie sopravvivessero.

Shaka inizia a raccontare ciò che sa dopo che Rufy e il suo gruppo si ritrovano davanti a un enorme robot al suolo. A questo punto la copia di Vegapunk chiede loro se Egg Head sia, per loro, l’isola del futuro. Ed è qui che parla di un Regno esistito ben 900 anni fa che era tanto sviluppato quanto Egg Head, ossia il Regno Antico.

Nel capitolo 1067 di One Piece, Vegapunk prosegue con la spiegazione legata alle origini di questo enorme robot che è collegato proprio a Marijoa, la capitale del Governo Mondiale.

Prima di proseguire riportiamo rispettosamente che in questo articolo seguiranno delle anticipazioni legate al manga di Oda.

Una volta difronte a questo enorme robot, Rufy chiede se sia opera dello scienziato, il quale risponde che si tratta del leggendario gigante di ferro che si dice abbia tentato di attaccare proprio Marijoa 200 anni fa. Anche se la sua costruzione risale proprio a 900 anni fa e quindi si collega al Regno Antico.

Quello che sorprende di questo esemplare di tecnologia risalente a 9 secoli fa, è che ha raggiunto Marijoa. La capitale del Governo Mondiale si trova sulla sommità della Linea Rossa, a diecimila metri d’altezza. Quindi questo Gigante si è arrampicato fino a quell’altezza.

Vegapunk afferma di non sapere lo scopo di questo gigante, ma se è sopravvissuto nel corso dei secoli fino al presente, è perché durante l’attacco l’energia che gli permetteva di muoversi si era esaurita. I misteri intorno alla provenienza e allo scopo di quest’opera di robotica sono tutt’ora molti.

Gli scienziati risalenti al periodo dell’attacco del Gigante di Ferro erano completamente impreparati a questo livello di tecnologia. Il Governo Mondiale aveva ordinato di abbatterlo e di distruggerlo, ma la curiosità degli scienziati spinse loro a non eseguire gli ordini.

Inoltre Vegapunk ha provato a costruire un robot, il Vegaforce-1, basandosi sul Gigante di Ferro, senza però riuscirci completamente nonostante il suo genio.