Chainsaw Man è la serie manga scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto e al momento è quella più famosa e seguita da tutti gli appassionati. Il successo che ha riscosso il manga è legato al talento e allo stile innovativo del mangaka, che ha dimostrato di saper mostrare anche attraverso altre opere manga. Tuttavia l’elemento che ha portato Chainsaw Man al successo è sicuramente la modalità narrativa del manga. Basti pensare che in Giappone è il manga più cercato e desiderato tra gli appassionati. Ma quali sono i I 7 Diavoli più potenti in Chainsaw Man?

Le vicende si concentrano su Denji, il protagonista principale, e queste già dalle prime pagine del manga fanno capire al lettore che ci sarà poco spazio per la gentilezza e il benestare di Denji. Quest’ultimo infatti Denji è povero e molto indebitato, tanto che arriva al punto di vendere alcune parti del suo corpo. Vive da solo e non ha famiglia, tanto meno futuro. Si ritrova a svolgere la professione di devil hunter solo per necessità, ovvero cercare di saldare in ogni modo possibile il debito con la Yakuza, “ereditato” da suo padre.

L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone. Il protagonista dunque instaura un rapporto di affetto con Pochita, ossia un diavolo. In questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i 7 Diavoli più potenti in Chainsaw Man.

I 7 Diavoli più potenti in Chainsaw Man

Ricordiamo che il manga di Chainsaw Man è in corso con la sua seconda parte. Dunque in questa lista saranno presenti i nomi dei Diavoli non ancora conosciuti da tutti i lettori italiani, che potrebbero generare spoiler.

Diavolo Motosega Diavolo del Controllo Diavolo Pistola Diavolo della Guerra Diavolo Fantasma Diavolo Bomba Diavolo dell’Eternità

7) DIAVOLO DELL’ETERNITA’

Si tratta di è uno dei primi grandi Diavoli che Denji incontra e che quindi affronta come membro della Quarta Divisione di Pubblica Sicurezza. Questo si mostra fondamentalmente come una massa convulsa di carne e parti del corpo, con bocche multiple distribuite su tutto il corpo. Il principale potere del Diavolo dell’Eternità è la capacità di avvolgere una certa parte dello spazio, intrappolando chiunque si trovi all’interno. Il tempo tende a bloccarsi completamente in questo spazio. Nonostante non sia il diavolo più potente che vedremo in questa lista, la sua abilità può essere piuttosto insidiosa.

6) DIAVOLO BOMBA

Proprio come Denji si è unito con Pochita ereditandone i poteri lo stesso è successo tra il Diavolo Bomba e Reze. Si tratta di una misteriosa ragazza apparentemente allegra che conosce Denji casualmente durante un temporale. I due sembrano innamorarsi, ma alla fine lei si rivela una spietata assassina sovietica, che non prova nessuna emozione ed è una perfetta macchina per uccidere. Reze è un ibrido col potere del Diavolo Bomba, alleato fedele del Diavolo Pistola, il cui obiettivo è recuperare il cuore di Denji. Con questo potere, Reze può strappare pezzi della sua pelle per creare esplosioni e trasformare i suoi arti in siluri. Può anche creare esche che possono esplodere da sole, rendendola un avversario difficile da afferrare.

5) DIAVOLO FANTASMA

Il potere del Diavolo Fantasma è unico in quanto gran parte delle cose non può toccarlo, ma è può tranquillamente colpire e attaccare chiunque senza impedimenti. Inoltre, è in grado di individuare chiunque in base alla paura che provano e che quindi emettono, rendendolo un terribile nemico da combattere. Il Diavolo Fantasma era legato, attraverso un contratto, a Himeno, la Cacciatrice di Diavoli. Quest’ultima peròsacrifica al Diavolo Fantasma tutto il suo corpo per permettere ad Aki e Denji di salvarsi da Samurai Sword.

4) DIAVOLO DELLA GUERRA

Asa Mitaka è uno dei nuovi personaggi introdotti con la seconda parte del manga. Asa incontra per la prima volta il Diavolo della Guerra, noto come Yoru, poco prima di morire per mano di una sua compagna di classe. Asa dunque stipula un contratto quello che è uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Il suo potere consiste in poter trasformare chi le appartiene in arma. Tuttavia, Yoru permette ad Asa di continuare a vivere nel suo corpo, condividendolo essenzialmente con lei. Il suo obiettivo è uccidere Denji per far fuori Pochita, il quale è responsabile del suo indebolimento.

3) DIAVOLO PISTOLA

Si tratta di uno dei Diavoli più temibili e più conosciuti dall’uomo. Spietato come nessuno, è responsabile per aver ucciso oltre un milione di persone in soli cinque minuti. Da quando questa strage è accaduta, il solo nominare il suo nome fa sprofondare chiunque nello sgomento e nella paura più totale. I suoi poteri gli consentono di prendere di mira qualsiasi essere vivente entro un certo raggio con perfetta precisione, permettendogli di livellare le popolazioni in pochi istanti.

2) DIAVOLO DEL CONTROLLO

Si tratta di uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse che risiede in Makima, esperta cacciatrice di Diavoli nonchè membro di alto rango della Pubblica Sicurezza. Il suo potere le permette di controllare chiunque lei consideri inferiore a sé. Il suo scopo principale è sconfiggere il Diavolo Motosega per poterlo controllare e fargli divorare i Diavoli più pericolosi.

1) DIAVOLO MOTOSEGA

Siamo arrivati al gradino più alto della lista e non poteva mancare il Diavolo Motosega, ossia Pochita. Inizialmente insieme a Denji erano due cacciatori, ma dopo che la Yakuza uccide il protagonista, Pochita diventa il cuore di Denji. I due stabiliscono allora un patto, secondo il quale il Diavolo Motosega vive in Denji, donandogli il suo potere ogni volta che tira la cordicella di avviamento presente sul petto. In cambio, Pochita vuole godere dei sogni del suo ospite, a lui particolarmente graditi.