Chainsaw Man: Fujimoto è coinvolto nello sviluppo dell’anime più di altri mangaka

Il mangaka di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, è il più coinvolto nella produzione di una serie anime rispetto alla maggior parte degli altri mangaka. L’editor del manga Shihei Lin ha twittato di recente che Fujimoto ha visto tutti i documenti di presentazione di Chainsaw Man. Ci si riferisce alla struttura della trama, alle sceneggiature e persino agli storyboard. Ha dunque continuato a essere in stretto contatto con il team degli anime di MAPPA.

Il lavoro di Fujimoto sull’anime non è un segreto. All’Anime Expo di luglio, il produttore di MAPPA, Makoto Kimura, ha rivelato che il coinvolgimento di Fujimoto si è esteso al casting, alla pianificazione e alla musica. Questo perché lo staff voleva che l’anime catturasse quanto più possibile la visione originale del manga, inclusa la violenza e il sangue. MAPPA si è rivolto a Shueisha con la presentazione del progetto.

Di fatto Studio MAPPA ha proceduto in un modo diverso rispetto agli altri lavori di anime. E il fatto di aver coinvolto così tanto il mangaka ne è una prova.

L’anime è stato presentato in anteprima su Amazon Prime Video l’11 ottobre. Crunchyroll trasmette l’anime in streaming in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo. Dunque tutti gli appassionati delle vicende di Denji possono guardare la prima stagione animata di Chainsaw Man sottotitolata in italiano.

Tatsuki Fujimoto, è riuscito a creare un’opera che ha segnato profondamente i lettori. Tutto questo non solo grazie alle sue sanguinose battaglie e ai suoi disegni incredibili, ma anche per i personaggi con tratti particolari presenti nel manga.

Le vicende di Chainsaw Man ruotano attorno a Denji, il protagonista principale. Il mondo è molto duro con lui, soprattutto perché si ritrova senza famiglia e suo padre si ritrova indebitato con la yakuza. Dopo la sua morte questo fardello viene scaricato sul povero Denji, il quale svolge qualsiasi attività pur di saldarlo. Persino vendere parti del suo corpo. Denji un giorno incontra Pochita, il Diavolo Motosega, insieme al quale si guadagnano da vivere cacciando Diavoli sottobanco per la Yakuza. Quest’ultima però un giorno elimina Denji che torna in vita dopo che Pochita diventa letteralmente il suo cuore.

Fonte – Anime News Network