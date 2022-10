Dragon Ball ha ancora delle frecce letali nel suo arco da come possiamo notare, e gli incassi del nuovo lungometraggio Super Hero confermano ancora una volta l’immortalità del franchise, che ancora oggi abbraccia grandi e piccini.

Detto questo tramite un post Twitter di dbs2019 scopriamo alcune voci al riguardo di una nuova trasposizione anime a cadenza settimanale, che a quanto pare dovrebbe essere annunciato nel corso del prossimo inverno, visto che il rumour riporta il progetto attualmente in lavorazione.

Aggiungiamo anche che non è difficile credere a questa diceria, vista ormai l’assenza dalle scene dell’anime di Dragon Ball da alcuni anni ormai, dove per la prima volta fu mostrata la forma Ultra Istinto di Goku.

Ovviamente trattandosi di un rumour al momento non abbiamo alcuna conferma da parte di Toei Animation, che probabilmente sta preparando un lancio più in grande per l’annuncio vista anche la caratura e l’importanza del nuovo progetto.

In calce tramite Twitter vi riportiamo questo nuovo post, che noi abbiamo pescato tramite Comic Book. Il post recita: “La notizia in questione recita: il prossimo anime settimanale di Dragon Ball dovrebbe essere annunciato a fine novembre/inizio dicembre 2022. Numerose altre fonti mi hanno confermato che sono attualmente in fase di pianificazione dell’annuncio.”

Quindi come accennato si sta organizzando tutto per la comunicazione ufficiale di Toei Animation, che al momento non conferma né smentisce che il progetto potrebbe riguardare la timeline e quindi il sequel di Super.

actual news – the next Dragon Ball weekly anime is currently slated to be announced in late November/early December 2022.

Multiple sources have confirmed to me that they are currently in the planning stages of the announcement.

— dbs2019 (@dbs20191) October 18, 2022