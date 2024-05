Suicide Squad Isekai rilascia un trailer tutto su Harley Queen

Suicide Squad Isekai è il nuovo progetto che vede l’Universo DC esplorare il genere Isekai, e tutti gli appassionati avranno modo di vederne il risultato finale a luglio di quest’anno. Debutteranno sul piccolo schermo personaggi di spessore come Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface e King Shark. Mentre la data di uscita della serie rimane al momento un mistero, l’imminente Isekai ha pubblicato un nuovo trailer incentrato interamente su Harleen Quinzel per invogliare i fan a non mancare all’appuntamento del debutto a luglio.

Anche se non al momento è troppo presto per poter parlare di una ipotetica seconda stagione di questo progetto anime, le cose sembrano andare in quella direzione. E tutto è merito delle notizie rilasciate della Warner Bros all’inizio di quest’anno. Lo studio ha dichiarato che aumenterà “significativamente” i suoi investimenti nel medium anime in futuro. Questo significa che questa nuova interpretazione dei supercriminali DC potrebbe essere solo il punto di partenza della rivisitazione degli eroi e dei villain dell’universo dei fumetti. Con Wit Studio ben noto per titoli come L’Attacco dei Giganti, Ranking of Kings e Spy x Family, di sicuro il progetto non può che essere in buone mani.

Per coloro che sono interessati a scoprire più dettagli su Suicide Squad Isekai prima del suo debutto a luglio, Warner Bros e Wit hanno condiviso una breve sinossi:

“Nella città di Gotham dominata dal crimine, Amanda Waller, il capo dell’A.R.G.U.S., ha riunito un gruppo di famigerati criminali per una missione: Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface e King Shark. Questi supercriminali DC vengono spediti in un regno ultraterreno collegato a questo mondo attraverso un cancello. È un mondo di spade e magia dove gli orchi imperversano e i draghi governano cieli: un “ISEKAI”. Harley e gli altri vanno su tutte le furie dopo essere arrivati a ISEKAI ma si ritrovano catturati dai soldati del Regno e mandati in prigione. Hanno solo 72 ore prima che la bomba sul loro collo esploda. La scadenza si avvicina rapidamente. Dopo i negoziati con la Regina Aldora, la condizione per la liberazione è la conquista dell’esercito imperiale ostile. Non hanno altra scelta che gettarsi a capofitto in prima linea nella battaglia“.

