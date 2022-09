Dandadan: arrivano Rumour sul probabile anime WIT Studio

Dandadan è una delle serie Shueisha più seguite del momento e la commedia romantica soprannaturale (FONTE CB) sta ottenendo sempre più successo tra pubblico e critica.

Come ogni manga di successo ovviamente è probabile che una serie animata sia già in programma, anche se non esistono dettagli ma solo rumour: l’anime di Dandadan sarà forse realizzato da WIT Studio stando agli ultimi rumour.



La speculazione è nata per via di un follower speciale sul Twitter di Tatsu Yukinobu. L’autore di Dandadan è ora seguito da WIT Studio, da come potete vedere nel post condiviso in basso. Naturalmente, questa semplice scoperta ha mandato in visibilio il pubblico di appassionati.

Come abbiamo già accennato Dandadan è uno dei titoli più promettenti di Shueisha e la sua fama di certo non poteva estraniarlo da una trasposizione animata.

Con sei volumi all’attivo Dandadan è diventata immediatamente un successo per via della sua estetica da commedia romantica mista alla fantascienza soprannaturale.

Ovviamente il pubblico senza ombra di dubbio, come già accennato vuole una tasposizione animata di Dandadan al più presto possibile in merito anche agli ultimi avvenimenti.

Ovviamente WIT Studio sarebbe una bella azienda a cui affidare il progetto, anche se è troppo presto per cantare vittoria a tal propostio. I volumi sono ancora pochi probabilmente per procedere e la soluzione dei filler potrebbe portare a gravi conseguenze.

WIT Studio's Twitter account has started following Tatsu Yukinobu, mangaka of Dandadan. No announcement nor information has been teased for the series as of yet. pic.twitter.com/MnqcPBo2pV — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 27, 2022

Il Tweet ha esaltato davvero il pubblico e chissà se forse un giorno sarà accontentato. La storia segue Momo Ayase che stringe un’insolita amicizia con un fanatico di UFO della sua scuola, che lei soprannomina “Okarun” per il semplice motivo che il suo nome deve essere gridato ad alta voce.

Mentre Momo crede negli negli spiriti allo stesso tempo odia gli UFO dicendo che sono solamente sciocchezze. L’altro invece pensa il contrario.

Per risolvere la questione una volta per tutte i due decidono di partire per un viaggio rivelatorio: Momo va in un punto nevralgico degli UFO e Okarun in un tunnel infestato! Quello che segue è una vicenda divisa in più punti e che varia in numerosi generi, compresa la commedia, l’azione e anche l’horror a tratti.

Cosa ne pensate di quest’ultima indiscrezione?

