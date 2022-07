J-POP In occasione della live Twitch che celebra la fine della stagione produttiva, la casa editrice milanese ha annunciato un nuovo titolo in uscita e due novità per i suoi attuali titoli di punta. In uscita nei prossimi mesi: Ron Kamonohashi, i character books di Tokyo Revengers e una Variant esclusiva per DanDaDan!

Il 25 luglio durante la live Twitch J-POP Summer Break Party, sono stati annunciati Ron Kamonohashi di Akira Amano, Tokyo Revengers Character Book, che uscirà in versione bundle con il vol.20 e una Variant esclusiva per le fumetterie di DanDaDan 1, il successo di Shueisha che sta spopolando in Giappone.

J-POP annuncia dei nuovi Manga, tra cui DanDaDan 1 e tanti altri!

Ron Kamonohashi di Akira Amano (6 volumi serie in corso)

Totomaru Isshiki è un giovane poliziotto della squadra omicidi, pieno di volontà ma ancora inesperto. Quando gli capita tra le mani una serie di casi all’apparenza irrisolvibili, gli viene consigliato di chiedere l’aiuto del brillante ma trasandato Ron Kamonohashi.

Quest’ultimo, considerato fino a qualche anno prima astro nascente tra gli studenti della prestigiosa Accademia Blue per giovani Detective, venne espulso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente misterioso, di cui apparentemente non conserva memoria ma solo un tatuaggio.

Ron ha anche un altro insormontabile difetto: la sua percentuale di risoluzione dei casi è infatti del 100%, ma quella degli arresti è… dello 0%! Riuscirà Totomaru a convincere il collega a tornare sulla sua strada e risolvere insieme i casi più compilati?

Tokyo Revengers Character Book di Ken Wakui

Arriva in Italia il primo Character Book di Tokyo Revengers, un corposo volume che approfondisce il mito della serie con schede dei personaggi, timeline, curiosità inedite, e una succulenta intervista all’autore. Non manca, inoltre, un’ottima dose di eye candy, con schizzi, storyboard e splendide illustrazioni speciali.

Un vero e proprio pezzo da collezione per tutti i cultori dello shonen manga del momento! Il volume uscirà in bundle con Tokyo Revengers 20, con allegato un gadget!

DanDaDan 1 variant limited edition di Yukinobu Tatsu

Una variant esclusiva per le fumetterie per il primo numero di DanDaDan 1, in uscita a settembre. Ken Takakura, uno studente di liceo che crede nei fantasmi ma non negli alieni, e Momo Ayase, sua compagna di scuola che la pensa in maniera opposta, stanno per dare corpo alla sfida più epica di sempre.

Per determinare chi tra i due ci ha visto giusto, si accordano per visitare dei luoghi legati all’occulto e agli avvistamenti di UFO, certi di trovare prove sufficienti per smentire l’altro. Nelle loro mete, però, entrambi i ragazzi saranno attesi dalla stessa, sconvolgente risposta: nessuno dei due, in realtà, aveva torto!