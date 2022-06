J-POP annuncia Fatti (ancora più) forza, Nakamura! e Hiraeth wa Tabiji no Hate

J-POP, nuovi annunci In occasione di una live del 27 giugno a tema LGBTQIA+. Qui la famosa casa editrice milanese ha annunciato due nuovi titoli in uscita nei prossimi mesi: Fatti (ancora più) forza, Nakamura! e Hiraeth wa Tabiji no Hate.

Il 27 giugno, al termine della live appena citata, intitolata “Il manga, grande alleato della causa LGBTQIA+”, Georgia Cocchi Pontalti, marketing manager di J-POP ha annunciato due nuovi manga, ovvero “Fatti (ancora più) forza, Nakamura!“ di Syundei, l’atteso sequel della dolce commedia scolastica con protagonista l’impacciato Nakamura, e, dopo Oltre le Onde, Hiraeth wa Tabiji no Hate di Yuki Kamatan.

Fatti (ANCORA PIÙ) forza, Nakamura!

Il timido adolescente Nakamura finalmente trova il coraggio di rivolgere la parola al suo desiderato compagno di classe, Hirose.

I due diventano quindi amici, ma quando Nakamura vede Hirose scambiare gesti confidenziali con altri va in gelosia, e pensa: Perché non può esserci lui in quel quadretto?

Quando sei accanto alla persona che ti piace ma allo stesso tempo non riesci a trasmettere nulla, può essere davvero dissacrante… Su, Nakamura, fatti (ancora più) forza!

Dopo il successo del primo volume finalmente proseguono con un nuovo one shot le divertenti avventure del goffo protagonista di Syundei, ancora una volta in bilico tra Boy’s love e commedia.

J-POP nuovi annunci – Oltre le Onde, Hiraeth wa Tabiji no Hate di Yuki Kamatan

Mika ha perso ogni volontà di vivere e decide così di porre fine alla sua vita, dato che la morte della sua amica ha distrutto tanti obiettivi.

Mentre si lancia per strada nel tentativo di farsi investire, la ragazza viene salvata da una coppia di amici molto particolare.

I due le confessano entrambi essere una divinità e un immortale, in cammino verso “Yomi”, la terra dove umani e divinità riposano in pace grazie ad un completo equilibrio.

Mika decide così di seguire l’eccentrico duo, imbarcandosi in un viaggio attraverso il

Giappone che le farà scoprire il valore e il significato della vita e della morte, illuminandola su tante cose.

Yuki Kamatani, dopo Oltre le Onde, ci porta in un toccante racconto di viaggio e

scoperta di sé stessi, dove i ricordi passati e quelli futuri si intrecciano per dare un senso alla volontà di vivere.