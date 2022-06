Le uscite Planet Manga di agosto 2022

Tra le uscite Planet Manga in arrivo ad agosto 2022, oltre alla riproposta dei vari manuali di disegno manga, troviamo nuove proposte come Nyaight of the Living Cat e Excuse Me, Dentist!, oltre che le prosecuzioni dei grandi successi come Jujutsu Kaisen, il cui film uscito nei giorni scorsi ha riscontrato un tale successo da prolungarne la presenza in sala.

Di seguito, come presentate su Anteprima, la lista delle uscite Planet Manga in arrivo ad agosto 2022.

Uscite Planet Manga di agosto 2022: le novità

NYAIGHT OF THE LIVING CAT 1

PANINI DIRECT Autori: Hawkaman, Mecha-roots Agosto • 13×18, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Nyaight of the Living Cat 1

DIMENTICATE CAREZZE E COCCOLE, NON CEDETE AI TENERI MUSETTI E AGLI STRAZIANTI MIAGOLII: LA GATTASTROFE È INIZIATA! I gatti dominano il mondo a causa di un virus che trasforma in felino chiunque entri in contatto con loro. L’unica salvezza è la fuga. Come riuscirà l’umanità a resistere all’adorabile orda felina?

FIREWORKS – VANNO VISTI DI LATO O DAL BASSO? 1 (DI 2)

PANINI DIRECT Autori: Makoto Fuugetsu, Shunji Iwai, Comitato di produzione di Fireworks – Vanno visti di lato o dal basso? Agosto • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50 Contiene: Uchiage hanabi, shita kara miru ka? Yoko kara miru ka? 1

COSA FARESTE SE VI VENISSE OFFERTA LA POSSIBILITÀ DI RIMEDIARE ALL’ERRORE PIÙ GRANDE DELLA VOSTRA VITA? Tratta dal celebre anime campione d’incassi, la storia di una giornata d’estate indimenticabile, l’8 agosto, che ridefinirà l’atteggiamento di Norimichi nei confronti dell’amicizia, dell’amore e della vera natura dei fuochi d’artificio.

FIREWORKS – VANNO VISTI DI LATO O DAL BASSO? 2 (DI 2)

PANINI DIRECT Autori: Makoto Fuugetsu, Shunji Iwai, Comitato di produzione di Fireworks – Vanno visti di lato o dal basso? Agosto • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50 Contiene: Uchiage hanabi, shita kara miru ka? Yoko kara miru ka? 2

DICHIARARSI A UNA RAGAZZA È LA COSA PIÙ DIFFICILE DEL MONDO… SPECIE SE IL DESTINO CONTINUA A PORTARTELA VIA! Grazie ai poteri di una sfera misteriosa e a uno spettacolo pirotecnico denso di misteri, l’avventura di un ragazzo alla scoperta del primo vero amore vede una svolta sorprendente…

FIREWORKS BUNDLE POSTER WRAPAROUND • Contiene: FIREWORKS – VANNO VISTI DI LATO O DAL BASSO? 1-2 + ROMANZO Euro 27,90

FIREWORKS – VANNO VISTI DI LATO O DAL BASSO? – ROMANZO

PANINI DIRECT Autori: Hitoshi One, Shunji Iwai Agosto • 13×18, B., TBD pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90 Contiene: Uchiage hanabi, shita kara miru ka? Yoko kara miru ka?

DALLO SCENEGGIATORE DEL CELEBRE ANIME Un romanzo dal punto di vista di Norimichi, il protagonista, con scene e dettagli che arricchiscono la storia di un indimenticabile giorno d’estate. In che modo la forma assunta dai fuochi d’artificio si lega ai sentimenti di un ragazzo innamorato?

EXCUSE ME, DENTIST! 1

PANINI DIRECT Autore: Sho Yamazaki Agosto • 13×18, B., 200 pp., b/n , con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Haisha-san, Atattemasu! 1 oko kara miru ka?

NON TUTTO È COME SEMBRA… Takuma Kurosumi, giovane capo del clan Kokuyo-Kai, teme solo due cose: parlare con una ragazza e andare dal dentista. Tutto cambia quando alla Pearl Dental Clinic incontra Tomori Shirayuki, una bellissima dottoressa che sa metterlo a suo agio… in tutti i sensi!

LOVE EMOTION THEORY 1 (DI 2)

PANINI DIRECT Autore: Kyoko Aiba Agosto • 13×18, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Renai Kanjouron 1

UNA NUOVA, FRIZZANTE STORIA ROMANTICA IN DUE PARTI Ryoma è un ragazzo dotato di abilità eccezionali: riesce a leggere le emozioni degli altri. Un giorno incontra un misterioso studente di psicologia, nel quale percepisce qualcosa che non ha mai visto prima…

KINGDOM HEARTS – CHAIN OF MEMORIES SILVER 1 (DI 2)

KINGDOM HEARTS 5 Autore: Shiro Amano 18 agosto • 14,5×21, B., 200 pp., b/n • Euro 8,00/Euro 13,00 con cofanetto Contiene: Kingdom Hearts – Chain of Memories 1

OGNI MISTERO SARÀ SVELATO La porta che conduce al Kingdom Hearts è stata chiusa e gli Heartless sono stati confinati nell’oscurità da cui provengono. Ma fra le tenebre c’è qualcosa che vale la pena d’essere salvato… Per questo Sora, Pippo e Paperino partono alla volta del Castello dell’Oblio…

Uscite Planet Manga di agosto 2022: le prosecuzioni

BOY’S ABYSS 2

PANINI DIRECT Autore: Ryo Minenami Agosto • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Shonen no Abyss 2

IL MODO PIÙ SENSUALE DI ABBRACCIARE LE TENEBRE Scoprire cosa c’è in fondo all’abisso insieme alla bellissima Nagi Aoe è una tentazione irresistibile per un ragazzo senza aspirazioni e senza futuro come Reiji. Ma quando inizia a scatenarsi un tifone, il destino offre al giovane qualcosa di inatteso…

MY TOY BOY 2 (DI 2)

PANINI DIRECT Autore: Hashigo Sakurabi Agosto • 13×18, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Toshishita Kareshi no Renai Kanriheki 2

UN VORTICE DI PASSIONE E FURORE Le storie d’amore si intrecciano e rivelano tutti i loro segreti, anche quelli più intimi e quelli più reconditi che non si scorgono alla luce del sole. Un capitolo finale piccante come pochi: very hot!

YU-GI-OH! COMPLETE EDITION 2

Autore: Kazuki Takahashi Agosto • 11,5×17,5, B., 608 pp., b/n • Euro 14,90 Contiene: Yu-Gi-Oh! 4/6

SETO È PRONTO A TUTTO PUR DI VENDICARE LA SCONFITTA SUBITA! Per sfuggire alle angherie dei prepotenti e aiutare gli amici, Yugi è spesso costretto a mettere in gioco la vita stessa nei terrificanti Giochi delle Tenebre. Alcuni avversari però non sembrano accettare di buon grado il risultato delle sfide…

SOFT METAL VAMPIRE 3 (DI 6)

RIPROPOSTA -PANINI DIRECT Autore: Hiroki Endo Agosto • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Soft Metal Vampire 3

LO SCONTRO FRA DHAMPIR E SUZERAIN PER IL CONTROLLO DI MIIKA ITSUKI GIUNGE A UNA VIOLENTA CONCLUSIONE In mezzo a cadaveri di amici e nemici, la ragazza si troverà costretta ad abbracciare la sua nuova natura. Sarà in grado di controllare i poteri che si sono appena manifestati? Dall’autore di Eden.

PLANET OF THE FOOLS 6

PANINI DIRECT Autore: Hiroki Endo Agosto • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Gusha no Hoshi 6

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO Privi del loro istruttore e capo, con molti uomini feriti o impossibilitati a combattere… Eppure Shinta e compagni non sono disposti ad arrendersi e combatteranno fino all’ultimo colpo contro Bisente Ruuke e i suoi malvagi sodali.

EYESHIELD 21 COMPLETE EDITION 6 (DI 13)

Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata Agosto • 11,5×17,5, B., 568 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90 Contiene: Eyeshield 21 16/18

LA MANCANZA DI UN KICKER POTREBBE DIVENTARE PRESTO UN PROBLEMA Nella prima semifinale del torneo di Tokyo si sfideranno Devil Bats e Wild Gunmen, due squadre con un fortissimo attacco grazie a incredibili quarterback, ricevitori e running back. Il Deimon ha però una grave lacuna…

20TH CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 7

Autore: Naoki Urasawa Agosto • 15×21, B., 450 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90 Contiene: 20 Seiki Shonen Kanzenban 7

QUANTE ALTRE BUGIE CELANO IL VERO VOLTO DELL’AMICO? Kanna ha appena scoperto che è stata sua madre a creare il virus che durante il Capodanno di Sangue ha ucciso 150.000 persone. Se alcuni segreti sono stati svelati, altri sono ancora tutt’altro che risolti…

DORORO E HYAKKIMARU – LA LEGGENDA 6

PANINI DIRECT Autori: Satoshi Shiki, Osamu Tezuka Agosto • 13×18, B, 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Dororo to Hyakkimaru-den 6

IL MANGA DI SATOSHI SHIKI ISPIRATO AL CAPOLAVORO DI OSAMU TEZUKA Dororo ha recuperato vista e udito, ma è come un bambino che percepisce il mondo intorno a sé per la prima volta. Ogni volta che sconfigge un demone, ritrova una parte di sé, ma perde al contempo alcuni dei suoi poteri…

PROTEGGI LA MIA TERRA 5

Autore: Saki Hiwatari Agosto • 11,5×17,5, B., 320 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90 Contiene: Boku no Chikyu wo Mamotte 5

A COSA TI AGGRAPPI PER MANTENERE IL CONTROLLO QUANDO LA TUA MENTE VACILLA TRA SOGNO E REALTÀ? Rin, che non ha dimenticato il rancore accumulato nella vita precedente, sfoga il proprio odio con una vendetta violenta e crudele, mentre i ricordi del passato iniziano a riaffiorare…

JUJUTSU KAISEN 15

MANGA HERO 50 Autore: Gege Akutami 11 agosto • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Jujutsu Kaisen 15

SOTTO IL PESO DEI SENSI DI COLPA Itadori comincia a vedere un po’ troppo sangue sul campo di battaglia, specialmente quello dei suoi amici. Quando anche Nobara Kugisaki viene seriamente ferita da un attacco di Mahito, la mente del ragazzo vacilla… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

BLUE LOCK 13

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura Agosto • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Blue Lock 13

UN’EPICA SFIDA Gli attaccanti del Blue Lock stanno dando il massimo per superare il tryout che selezionerà gli undici titolari chiamati ad affrontare la nazionale U-20 in una partita che sta già facendo discutere il mondo del calcio giapponese. Chi si aggiudicherà il diritto di scendere in campo?

BUNGO STRAY DOGS BEAST 4 (DI 4)

PANINI DIRECT Autori: Kafka Asagiri, Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa Agosto • 13×18, B., 264 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Bungo Stray Dogs Beast 4

DUE FORZE UGUALI E CONTRARIE La bestia e lo shinigami sfoderano le loro armi più letali e fanno scintille in uno scontro che vi farà restare con il fiato in sospeso fino all’ultima pagina! Il numero conclusivo dello spin-off di Bungo Stray Dogs.

DEMON SLAVE 4

MANGA HEART 50 Autori: Takahiro, Yohei Takemura 11 agosto • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Mato Seihei no Slave 4

COMBATTIMENTI ESPLOSIVI E PICCANTISSIME RICOMPENSE In tante vorrebbero uno schiavo fedele e disciplinato come Yuki, ma non è detto che tutte possano averlo! Tanto più che non solo le combattenti delle Mabotai sembrano interessate ai suoi servigi… A chi sceglierà di ubbidire?

MA CHE SFACCIATO! 3

RIPROPOSTA – PANINI DIRECT Autore: Mitsubachi Miyuki Agosto • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Namaikizakari 3

UNA LOVE COMEDY ALL’INSEGNA DEL GIRL POWER C’è qualcosa di più importante dell’amore per una ragazza? Certo, l’orgoglio! Yuki non intende mostrarsi vulnerabile lasciando intravedere i sentimenti che prova per Naruse, nonostante lui si sia già dichiarato…

SASAKI E MIYANO 3

PANINI DIRECT Autore: Shou Harusono Agosto • 13×18, B., 152 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Sasaki to Miyano 3

PER MIYANO C’È UNA GROSSA EMERGENZA BOYS’ LOVE ALL’ORIZZONTE Come rispondi a qualcuno che ti ha appena fatto una confessione d’amore? Se poi questo qualcuno è un ragazzo che ammiri, con cui ti diverti moltissimo a parlare e, dettaglio non trascurabile, sei anche tu un ragazzo…

I CAVALIERI DELLO ZODIACO: SAINTIA SHO – LE SACRE GUERRIERE DI ATENA 16 (DI 16)

PANINI DIRECT Autori: Masami Kurumada, Chimaki Kuori Agosto • 13×18, B., 256 pp., b/n • Euro 5,50 Contiene: Saint Seiya – Saintia Sho 16

L’ATTO FINALE DELLA SAGA AL FEMMINILE DELL’UNIVERSO DI SAINT SEIYA La resurrezione di Ares mette i Cavalieri d’Oro davanti alla forza schiacciante del Dio della Guerra, mentre la battaglia delle Saintia si avvia alla fine. La speranza di salvare Atena e mettere fine allo scontro con Eris è nelle mani di Shoko.

AGENTE 008 14

MANGA DRIVE 35 Autore: Syun Matsuena 11 agosto • 11,5×17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Kimi wa 008 14

UN’AZIONE… ESPLOSIVA! Il tempo di terminare la missione che vede Eito e compagni accompagnare il professor Samael per salvare una bambina, e subito la squadra delta deve partire per un nuovo incarico. Questa volta seguiranno la professoressa Lady…

BLACK LAGOON 12

PANINI DIRECT Autore: Hiroki Endo Agosto • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90 Contiene: Black Lagoon 12

IL GRANDE RITORNO DI REI HIROE, PIÙ IN FORMA CHE MAI! Cinque ragazze abili e spietate, tutte vestite di nero e armate fino ai denti, arrivano a Roanapur con un compito da eseguire… quello che le metterà sulla strada della Lagoon Company e dei suoi impiegati.

MUSHOKU TENSEI – JOBLESS REINCARNATION 13

PANINI DIRECT Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka Agosto • 13×18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50 Contiene: Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki Dasu 13

IL PIÙ EMPIO DEI SACRILEGI Linia e Prucena hanno distrutto una statuetta che ritraeva la divina Roxy in tutto il suo celestiale splendore. Per questo Rudeus intende impartire loro una lezione. Riuscirà a domare le più scatenate studentesse dell’Accademia di Magia?

DARWIN’S GAME 24

MANGA EXTRA 60 Autori: FLIPFLOPs 11 agosto • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,90 Contiene: Darwin’s Game 24

SAGA OF TANYA THE EVIL 23

PANINI DIRECT Autori: Chika Tojo, Carlo Zen Agosto • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Yojo Senki 23

L’USURAIO 36

PANINI DIRECT Autore: Shohei Manabe Agosto • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 9,00 Contiene: Yamikin Ushijimakun 36

DOMESTIC GIRLFRIEND 28

COLLANA JAPAN 170 Autore: Kei Sasuga 11 agosto • 11,5×17,5, B., 232 pp., b/n • Euro 5,50 Contiene: Domestic na Kanojo 28

Uscite Planet Manga di Maggio 2022: riproposte e ristampe

COME DISEGNARE I MANGA

ESAURITI DA TEMPO, I VOLUMI DELLA SERIE DI MANUALI PIÙ DIFFUSI AL MONDO VENGONO ORA RISTAMPATI E TORNANO DISPONIBILI!

COME DISEGNARE I MANGA 1: PRIMI PASSI QUARTA RISTAMPA Luglio • 18×26, B., 128 pp., col., con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 2: CORPI E ANATOMIA TERZA RISTAMPA Luglio • 18×26, B., 128 pp., col., con sovraccoperta • Euro 24,00

C OME DISEGNARE I MANGA 3: I COMBATTIMENTI TERZA RISTAMPA Luglio • 18×26, B., 128 pp., col., con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 4: PERSONAGGI FEMMINILI PRIMA RISTAMPA Agosto • 18×26, B., 128 pp., col., con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 5: NINJA E SAMURAI PRIMA RISTAMPA Agosto • 18×26, B., 140 pp., col., con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 6: ROBOT PRIMA RISTAMPA Agosto • 18×26, B., 128 pp., col., con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 7: PERSONAGGI MASCHILI PRIMA RISTAMPA Settembre • 18×26, B., 128 pp., col., con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 8: ARTI MARZIALI E COMBATTIMENTO PRIMA RISTAMPA Settembre • 18×26, B., 148 pp., col., con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 9: MECHA DESIGN PRIMA RISTAMPA Settembre • 18×26, B., 128 pp., col., con sovraccoperta • Euro 24,00

IO E MR. FAHRENHEIT – SHE LIKES HOMO, NOT ME 1/3 (DI 3) + ROMANZO

IO E MR. FAHRENHEIT – SHE LIKES HOMO, NOT ME nn. 1/3 + romanzo Autore: Naoto Asahara Agosto • 13×18, B., 176/320 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00/19,90 cad. Contiene: Kanojo ga sukinamono wa “homo” dette boku dewanai (novel), Kanojo ga sukinamono wa “homo” deatte boku dewanai 1/3

UN GRANDE ROMANZO SI SPOSA CON LA LETTERATURA DISEGNATA Un ragazzo colpevole di provare sentimenti proibiti. Una ragazza che nasconde un segreto. E un incontro. Tutta la differenza tra come il mondo ci vuole e ciò che siamo veramente.

IL MARITO DI MIO FRATELLO 1/2 (DI 2)

IL MARITO DI MIO FRATELLO nn. 1/2 Autore: Gengoroth Tagame Agosto • 13×18, B., 360/368 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 14,90 cad. Contiene: Ototo no Otto 1/4

LE STRAORDINARIE POSSIBILITÀ DI UN’ESISTENZA LIBERA DA PREGIUDIZI Con incantevole semplicità, seguendo il filo del confronto tra lo sguardo innocente di una ragazzina e l’atteggiamento diffidente di un padre, Gengoroh Tagame affronta il tema dell’amore e della famiglia non tradizionale.