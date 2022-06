Planet Manga annuncia nove manuali di “Come disegnare i manga”

Come riporta direttamente la pagina facebook ufficiale di Planet Manga, la casa editrice italiana ha annunciato nove volumi che si intitolano “Come disegnare i manga“. In questi nove volumi coloro che sono interessati a scoprire il processo di creazione di un manga non possono lasciarsi sfuggire questa opportunità.

Chiaramente non basterà questa guida a episodi per diventare professionisti, perché solo con la pratica si raggiunge tale livello, ma è un inizio interessante e anche divertente.

Di seguito mostreremo i nove volumi e anche cosa si studierà in ognuno di questi.

Partiamo dal primo e dal secondo volume. Entrambi si concentreranno sulle arti marziali sul combattimento. Quindi ci saranno tutte le procedure per poter realizzare un personaggio in azione.

Il corso prosegue con altri due volumi che invece introdurranno gli aspiranti mangaka a studiare il mondo dei mecha e dei robot, come ad esempio il famoso Mobile Suite Gundam.

Per coloro che decideranno di acquistare questi volumi, ne troveranno anche altri che si focalizzeranno sullo studio dei personaggi femminili e dei personaggi maschili. Inoltre grazie ad un altro volume sarà possibile approfondire i ninja e i samurai:

Ora veniamo agli ultimi due volumi di “Come disegnare i manga”. A partire da questi pare che ci sarà più possibilità di studiare perfettamente e nel dettaglio come realizzare una parte del corpo e il corpo nel complesso. Infatti un volume permetterà di studiare l’anatomia e il corpo di un personaggio nei manga. L’altro invece è intitolato “primi passi”.

Dopo aver introdotto e anticipato gli argomenti dei nove volumi, continuiamo ad anticipare nel dettaglio i contenuti dei primi volumi. Infatti i lettori saranno accompagnati a compiere i primi passi per entrare nel mondo del manga e dei mangaka.

Prima di cominciare a disegnare bisogna capire quali sono gli attrezzi che bisogna conoscere e utilizzare.

Questa foto illustra la varietà di pennini e inchiostri che si utilizzano nel disegnare i manga.

In quest’altra immagine invece ci si addentra di più nella composizione delle vignette. Bisogna dividere il foglio e creare lo spazio dove inserire i personaggi. Questi ultimi si disegnano realizzando prima i contorni dei personaggi. Tuttavia molti mangaka adottano le loro procedure senza seguire regole precise.

I nove volumi sono acquistabili direttamente dal sito ufficiale di Planet manga cliccando qui, oppure su amazon seguendo questo link. Il prezzo è di 22,80€.