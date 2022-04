The Hellbound: Planet Manga annuncia l’arrivo in tutte le fumetterie

Direttamente sulla pagina ufficiale Facebook, Planet Manga annuncia in tutte le fumetterie italiane e online il manhwa intitolato The Hellbound!

Riportando direttamente parte dell’annuncio presente su facebook scopriamo che debutta in Italia The Hellbound, il manhwa scritto da Yeon Sang-Ho e illustrato da Choi Gyu-Seok, che ha ispirato la serie tv di Netflix.

Due adrenalinici volumi sulle tracce della verità che si nasconde dietro i terrificanti annunci di morte che stanno gettando la popolazione nel panico: volontà divina o qualcosa di molto più terreno?

Il mistero e il brivido vi aspettano tra le pagine del volume 1 di The Hellbound, in fumetteria e online.

Di seguito condividiamo il post presente sulla pagina ufficiale di Planet Manga:

Tutti coloro che sono interessati ad acquistare il primo volume di The Hellbound, possono acquistarlo direttamente in tutte le fumetterie italiane oppure su amazon cliccando su questo link. Inoltre è possibile acquistarlo anche direttamente sul sito ufficiale di Planet Manga al prezzo di 12,25€

Si tratta di un manhwa drammatico, horror e soprannaturale coreano serializzato per un solo anno dal 2019 al 2020. La storia viene narrata in ben 57 capitoli, raccolti tutti in due soli volumi.

Per chi non fosse a conoscenza di questo lavoro, di seguito condividiamo la trama:

Un giorno riceverai un messaggio da un mittente sconosciuto. Il messaggio includerà solo il tuo nome, il fatto che stai andando all’inferno e il tempo che ti rimane da vivere. Non c’è nessun luogo dove fuggire o nascondersi. Allo scadere del tempo degli esseri soprannaturali si manifesteranno per condannarti all’inferno. Mentre il caos si diffonde e una setta religiosa interpreta il tutto come manifestazione della volontà divina, le persone devono trovare un modo per sopravvivere a questo inspiegabile terrore.