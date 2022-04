Spy x Family: Hajime Isayama dedica un disegno per celebrare la serie

Spy x Family sta rapidamente conquistando gli schermi con il suo debutto nell’anime come parte del programma anime della primavera 2022.

Oggi riportiamo che anche il mangaka de L’Attacco dei Giganti è un fan della serie!

Di fatto ha realizzato alcune nuove illustrazioni speciali per la serie di Tatsuya Endo.

Spy x Family è in assoluto uno dei debutti anime più attesi dell’anno in generale e la serie ha soddisfatto quelle alte aspettative con i suoi primi episodi.

Tutto questo clamore è stato costruito sulla forte presa del manga da quando è iniziato. Così facendo ha accumulato un’enorme numero di fan e appassionati, maturato con l’adattamento anime.

Alcuni di questi fan di Spy x Family sono importanti creatori di manga a pieno titolo, come il creatore della serie L’Attacco dei Giganti, Hajime Isayama.

Sebbene la serie di Isayama abbia completato il racconto delle vincende di Eren Jaeger, il creatore si è preso un po’ di tempo per mostrare un grande amore per Spy x Family, con alcune nuove illustrazioni speciali per celebrare la serie!

Questa grafica offre la versione di Isayama sui tre membri centrali della famiglia Forger, Loid, Anya e Yor, e persino il quarto membro non ancora visto nell’anime, Bond!

L’insider AoTWiki, che si occupa totalmente di fornire novità e aggiornamenti sulla serie anime e sul manga di Isayama, ha pubblicato su Twitter l’illustrazione:

SPY × FAMILY illustration by Hajime Isayama pic.twitter.com/5yepiZyZw0 — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) April 27, 2022

L’illustrazione è incredibile e si riconosce subito lo stile e il tratto del maestro nei lineamenti. Inoltre per togliere qualsiasi dubbio, si può capire che Isayama ha realizzato il tutto dalla firma di Chubby Mikasa che ha contraddistinto il mangaka.

Spy x Family: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Il 23 luglio 2020 Planet Manga ha annunciato la pubblicazione del manga in Italia, iniziata a novembre 2020.