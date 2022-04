Spy x Family: guarda l’anticipazione del terzo episodio

Spy x Family è sicuramente uno dei manga che sta riscuotendo maggiore successo al momento. Gli appassionati seguono con molta attenzione e curiosità le vicende che vivono i personaggi. Di fatto i numeri delle vendite dei volumi non fanno che aumentare e raggiungere traguardi incredibili.

Una delle motivazioni che giustificano tale successo e una diffusione così traboccante è legata all’adattamento anime del manga.

Ora dopo i primi due episodi i fan attendono il terzo episodio per scoprire cosa la serie ha in serbo per loro. Dopo solo un paio di settimane, lo spettacolo primaverile è diventato un successo e Spy x Family ha finalmente introdotto il clan Forger.

E ora, la prima anticipazione per il terzo episodio è qui e mostra al mondo quanto sia perfetta la famiglia.

Come puoi vedere di seguito, l’account Twitter SpyFamilyManga ha rilasciato un’anteprima per il terzo episodio.

Si intitolerà “Prepararsi per l’intervista” e uscirà questa settimana. Sembra che l’aggiornamento si concentrerà sulla famiglia Folger appena completata.

Spy X Family Episode 3 "Prepare for the Interview" preview pic.twitter.com/cnZasZENoW — SPY x FAMILY🔎 (@SpyFamilyManga) April 16, 2022

Dopotutto, questa anteprima mostra Yor al lavoro con Anya a casa, mentre Loid fa i suoi affari di spionaggio. A un certo punto, sembra che qualcosa faccia fare ad Anya un’espressione selvaggia. Da questo punto le cose si fanno tese quando l’anticipazione finisce con Loid.

Si vede l’uomo affrontare un’altra persona a terra. Quindi i fan vorranno scoprire come è venuta alla luce quella zuffa.

Per coloro che non hanno ancora avuto modo di vedere la serie anime ma sono interessati, Spy x Family è disponibile in Italia su Crunchyroll. La serie anime è trasmessa in simultanea mentre debutta con nuovi episodi in Giappone.

Per maggiori dettagli, potete trovare la sinossi ufficiale qui sotto: