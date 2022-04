Crunchyroll: annunciate tre nuove serie anime in estate

Crunchyroll ha reso pubblico il palinsesto primaverile 2022 con i debutti di Spy x Family e tanti altri, ma ha anche rivolto uno sguardo verso il futuro presentando in anteprima assoluta i titoli della prossima stagione.

Nei caldi mesi estivi, sulla piattaforma streaming ora di proprietà Sony, arrivano tre serie attesissime dal pubblico!

Nel corso del relativo panel che si è tenuto al Sakura-Con, Crunchyroll ha annunciato che in estate Classroom of the Elite II, Yurei Deco e Harem in the Labyrinth of the Another World si aggregheranno al proprio palinsesto.

Per questo trittico di serie anime, l’uscita è prevista per il mese di luglio 2022 su Crunchyroll.

Classroom of the Elite II

Si tratta di una serie di light novel scritta da Syougo Kinugasa e illustrata da Shunsaku Tomose, edita da Media Factory, sotto l’etichetta MF Bunko J, da maggio 2015.

Monthly Comic Alive ha iniziato la serializzazione di un adattamento manga il 27 gennaio 2016. L’ adattamento anime, prodotto da Lerche, è stato trasmesso in Giappone tra il 12 luglio e il 27 settembre 2017.

Il debutto della serie anime è prevista per luglio 2022.

Trama della prima stagione:

Kiyotaka Ayanokoji si è appena iscritto nel Liceo Tokyo Koudo Ikusei, da cui si dice che il 100% degli studenti finisca in un’università per poi trovare un impiego. Finisce però nella Classe 1-D, gremita di elementi problematici. Ma c’è di più, ogni mese la scuola premia gli studenti con l’equivalente di 100.000 yen e nelle classi si segue una politica molto libera per quel che riguarda il parlare, dormire o persino sabotare durante le lezioni. Un mese dopo, Ayanokoji, Horikita e gli altri studenti della Classe D imparano la verità sul sistema in atto nella loro scuola.

Harem in the Labyrinth of Another World

Trama:

In conflitto con la vita e con la società, il liceale Michio Kaga vaga attraverso internet in uno strano sito. Tale sito, prevede una serie di domande e un sistema a punti che permette di creare abilità e talenti per un personaggio. Dopo aver terminato il proprio personaggio Kaga viene trasportato in un mondo simile a quello di un gioco fantasy e rinasce come un uomo forte che può ambire a ragazze del calibro delle idol. Inizia così la leggenda di un uomo rinato, dei suoi tradimenti e del suo harem!

Yurei Deco

Si tratta di una serie televisiva anime giapponese originale in uscita diretta da Tomohisa Shimoyama, scritta da Dai Satō e animata da Science SARU.

Trama: