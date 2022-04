Crunchyroll: aggiunte 5 nuove serie al palinsesto primaverile del 2022

Crunchyroll aggiunge al già amplio palinsesto primaverile altre 5 serie, per la gioia di tutti gli appassionati degli anime. Negli annunci fatti in precedenza sono già presenti Spy×Family e Kaguya-sama, due delle serie più apprezzate dal pubblico.

Attraverso un comunicato diffuso attraverso i social, la famigerata piattaforma streaming ha presentato le altre 5 serie che saranno aggiunte al già ampio palinsesto. Tra le serie svelate antecedentemente si aggiungono quindi anche Aharen-san wa Hakarenai, Healer Girl, Love Live! Nijigasaki High School Idol Club Stagione 2, Shadowverse Flame e Yatogame-chan Kansatsu Nikki Stagione 4.

Ricordiamo inoltre che nel corso della Primavera, Crunchyroll ha eliminato la possibilità di usufruire del servizio gratuito riguardante le serie in simulcast.

Ecco alcune info rilasciate direttamente dal sito ufficiale della piattaforma streaming:

Aharen-san wa Hakarenai – Uscita 1 Aprile

Sinossi:

Aharen Reina, una minuta e silenziosa ragazza, non è brava a determinare fino a che punto sia giusto socializzare con gli altri. Raido è il suo compagno di banco, ma ha sempre percepito Aharen lontana. Un giorno, Raido raccoglie una gomma caduta ad Aharen e, per questo, i due si trovano davvero vicini! Aharen è davvero impreverdibile, sempre troppo lontana o troppo vicina. Il loro rapporto è “inestimabile” in molti sensi. Una commedia romantica sugli amori adolescenziali sta per iniziare!