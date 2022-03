Crunchyroll: annunciato il palinsesto italiano della primavera 2022

Come riporta direttamente il sito ufficiale di Crunchyroll, è stato annunciato tutto il palinsesto italiano previsto per la primavera 2022.

Quindi tutti gli appassionati sapranno cosa aspettarsi e cosa poter guardare!

Riportando direttamente alcune delle parole presenti su Crunchyroll, tutti gli appassionati dovranno “tenersi pronti l’elenco di anime da guardare, per un palinsesto enorme come un pianeta intero, formato da nuovi anime”.

Saranno presenti gli attesissimi adattamenti come quello di SPY x FAMILY e tornano anche mondi familiari come quello di The Rising of the Shield Hero Season 2.

Sarà possibile trovare titoli del calibro di One Piece, Shenmue the Animation e BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS!

Di seguito ecco l’elenco degli anime disponibili, partendo dai titoli di punta:

SPY X FAMILY;

The Rising of the Shield Hero – Season 2;

Ascendance of a bookworm – season 3;

Estab Life: Great Escape;

Shenmue the Animation;

Love After World Domination

La lista prosegue con i nuovi simulcast disponibili su Crunchyroll:

A Couple of Cuckoos;

Aoashi;

Build-Divide -# FFFFFF- Code White;

Dance Dance Danseur;

Date a Live IV;

Don’t Hurt Me, My Healer;

Fanfare of Adolescence;

In the Heart of Kunoichi Tsubaki;

Kaguya-sama: love is war- Ultra Romantic;

Love All Play;

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story – Final Season;

Mahjong Soul Pon;

Requiem of the Rose King;

Science fell in Love;

Shikimori’s not just a cutie;

Skeleton knight in another world;

Sony Music animesongs online 2022;

The Dawn of the Witch;

The greatest Demon Lord is reborn as a typical nobody;

Tomodachi Game;

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome games is tough for Mobs.

Però il catalogo è in continuo aggiornamento e questa è la lista che sarà presente prossimamente. Di conseguenza tutti gli appassionati devono restare attenti ad ogni nuovo aggiornamento!