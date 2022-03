Spy x Family: raggiunto il nuovo record di vendite

Spy x Family ha registrato un traguardo molto importante arrivando a segnare un nuovo record di vendite.

Il manga è apparso per la prima volta nel 2019, grazie al talento del mangaka Tatsuya Endo.

Si parla di un numero impressionante. Di fatto, come ha condiviso anche l’account Twitter Shonen Jump news – Unofficial, si è di fronte a ben 15 milioni di copie in circolazione!

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Il manga è edito in Italia da Planet Manga ed è tutt’ora in corso.

Sebbene le avventure possano essere spesso mortalmente serie, la serie eccelle anche per la quantità di umorismo che emerge attraverso questo scenario esilarante.

Per avere un approfondimento sulla sinossi del manga di Tatsuya Endo si legga di seguito:

Loid Forger, conosciuto con il nome di Twilight, è una spia caratterizzata da una straordinaria abilità mnemonica, di calcolo e travestimento. Per una missione di particolare importanza, deve tuttavia “crearsi una famiglia”. Lo scopo è di far iscrivere la propria “figlia” in una prestigiosa scuola e, sfruttando l’occasione, avvicinarsi al quasi inarrivabile bersaglio. Loid adotta così Anya, una bambina di cinque anni che, all’insaputa di tutti e dello stesso Loid, possiede la capacità di leggere nel pensiero, in seguito a degli esperimenti condotti su di lei. Come moglie egli sceglie la ventisettenne Yor, abilissimo sicario noto come Thorn Princess che lavora come copertura in municipio e accetta per non essere più derisa dalle sue colleghe come unica single; pensando che Anya sia davvero la figlia di Loid, e che quest’ultimo sia vedovo, cerca inoltre di essere per la bambina una vera madre.

“Marito” e “moglie” si tengono rispettivamente all’oscuro delle loro reali identità, mentre Anya – grazie alla sua particolare abilità – riesce ad avere una panoramica generale dell’intera situazione, e cerca di aiutare il “padre” nella riuscita della sua missione, temendo di ritornare in orfanotrofio.