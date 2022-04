Spy x Family: il manga raggiunge un altro traguardo di vendite incredibile

Spy x Family è senza dubbi uno dei manga più in voga del momento soprattutto dopo la premiere dell’adattamento anime che ha conquistato ancora di più gli appassionati.

Di recente il manga ha raggiunto un traguardo molto importante dove venivano annunciate 15 milioni di copie in circolazione.

Oggi riportiamo un aggiornamento che non fa altro che sottolineare la forza di attrazione del manga, le cui vendite continuano a salire vertiginosamente!

L’insider WSJ_manga ha pubblicato sul suo account Twitter il seguente aggiornamento:

Come si può vedere il manga di Tatsuya Endo ha migliorato il suo record, passando da 15 a 16 milioni di copie in circolazione!

Di sicuro l’adattamento anime ha avuto un effetto espansivo riguardante il nome del manga e del mangaka, portando gli incuriositi ad appassionarsi completamente.

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Planet Manga si occupa della distribuzione del manga in Italia e la prima edizione è cominciata il 5 novembre 2020.

Il manga è acquistabile su amazon cliccando su questo link, o direttamente sul sito ufficiale di Planet Manga.

Per coloro con non hanno molta familiarità con il manga, di seguito ecco la trama:

Loid Forger, conosciuto con il nome di Twilight, è una spia caratterizzata da una straordinaria abilità mnemonica, di calcolo e travestimento. Per una missione di particolare importanza, è tuttavia costretto a “crearsi una famiglia”, con lo scopo di far iscrivere la propria “figlia” in una prestigiosa scuola e, sfruttando l’occasione, avvicinarsi al quasi inarrivabile bersaglio. Loid adotta così Anya, una bambina di cinque anni che – all’insaputa di tutti e dello stesso Loid – possiede la capacità di leggere nel pensiero, in seguito a degli esperimenti che erano stati condotti su di lei. Come moglie viene invece scelta la ventisettenne Yor, abilissimo sicario noto come Thorn Princess che lavora come copertura in municipio e accetta per non essere più derisa dalle sue colleghe come unica single; pensando che Anya sia davvero la figlia di Loid, e che quest’ultimo sia vedovo, cerca inoltre di essere per la bambina una vera madre.