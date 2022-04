Spy x Family: svelati i dettagli sull’origine di Loid

Gli appassionati dell’anime Spy x Family potrebbero conoscere la super spia Twilight e la sua doppia vita come Loid Forger. Il nuovo capitolo del manga però sta scavando ancora più a fondo.

Oggi viene condiviso il primo sguardo su come è diventato la super spia che è oggi! Coloro che hanno letto sia il manga che visto il suo adattamento anime potrebbero aver individuato un’allusione ai recenti eventi del manga. Questi sono legati a quando Loid ha iniziato a riflettere sul proprio passato da bambino. Ma è possibile vedere ciò che si svolge solo con l’ultimo capitolo del manga.

Gran parte del divertimento della serie manga finora si basa sul vedere i lati più duri di Loid lentamente cedere il passo al suo amore per la sua nuova vita familiare con Anya e Yor.

E sul passato di Loid si sa molto poco. Ma tutto è cambiato con il nuovo capitolo della serie. Loid cresce nella regione di Luwen devastata dalla guerra nel Westalis orientale. È un punto che apre gli occhi su come è diventato chi è oggi.

Il capitolo 62 di Spy x Family ci permette di dare una prima occhiata al giovane Loid, che alla fine si chiama “Twilight”. Anche se il suo vero nome è ancora tenuto segreto, questo è il primo vero sguardo alle sue origini in generale.

Il giovane Loid sognava di arruolarsi nell’esercito poiché la sua regione era bloccata in una guerra con un altro paese.

Era particolarmente abile in giovane età, ma suo padre aveva invece voluto che lavorasse ai suoi studi e andasse a scuola. Suo padre lo avrebbe attaccato anche solo per aver pensato di arruolarsi nell’esercito.

Tuttavia, Loid voleva seguire il suo sogno. Si spinge fino al punto di mentire a suo padre per ottenere soldi per alcune apparecchiature di saldatura da gioco. Ma si sente malissimo per il fatto che ha mentito per farlo.

La sua regione viene presto bombardata poiché l’esercito Ostaniano in guerra ha attraversato i propri confini e ha lanciato un attacco alla sua regione mentre il capitolo volge al termine.