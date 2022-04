Spy x Family: ecco come il mangaka celebra il debutto dell’anime

Il creatore della serie originale di Spy x Family, Tatsuya Endo, sta celebrando la premiere del nuovo anime della serie con alcune fantastiche nuove illustrazioni.

La serie manga originale di Tatsuya Endo è uno dei franchise più popolari mai usciti dall’app Jump+ di Shueisha. È un tale successo fin dall’inizio perché sembrava sempre pronto per un importante adattamento anime.

Quell’adattamento anime è finalmente arrivato come una delle tante nuove serie che fanno il loro debutto come parte del programma anime della primavera 2022, ed è una premiere piuttosto grande!

Il creatore e Tatsuya Endo ha condiviso alcune nuove illustrazioni speciali non solo con l’account Twitter ufficiale della serie, ma anche dalla propria pagina.

Puoi dare un’occhiata ai nuovi schizzi qui sotto:

Ricordiamo che Spy x Family è un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Crunchyroll distribuisce la serie al di fuori dell’Asia in versione sottotitolata in vari Paesi del mondo tra cui l’Italia, in cui si può già guardare il primo episodio.

Loid Forger, conosciuto con il nome di Twilight, è una spia con straordinaria abilità mnemonica, di calcolo e travestimento. Per una missione di particolare importanza, deve “crearsi una famiglia”. Lo scopo è di far iscrivere la propria “figlia” in una prestigiosa scuola e avvicinarsi al quasi inarrivabile bersaglio. Loid adotta così Anya, una bambina di cinque anni che possiede la capacità di leggere nel pensiero. Come moglie viene invece scelta la ventisettenne Yor, abilissimo sicario noto come Thorn Princess. Lei lavora come copertura in municipio e accetta per non essere più derisa dalle sue colleghe come unica single. Pensando che Anya sia davvero la figlia di Loid, e che quest’ultimo sia vedovo, cerca inoltre di essere per la bambina una vera madre.

Anya riesce ad avere una panoramica generale dell’intera situazione. Cerca così di aiutare il “padre” nella riuscita della sua missione, temendo di ritornare in orfanotrofio.