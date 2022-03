Spy x Family verso un grande annuncio sull’anime

Spy x Family si sta preparando per un annuncio importante che potrebbe interessare a tutti gli appassionati della serie.

Tale annuncio verrebbe da un editore vuole che i fan sappiano che una sorpresa sta arrivando per loro senza aspettare troppo tempo.

Si tratta di un’anticipazione che viene da Shihei Rin, l’editor di Chainsaw Man, Quindi parliamo di un editore di manga che ha lavorato per Shonen Jump.

Si rivolge al suo account Twitter per avvisare i fan sull’aggiornamento. Pare proprio che in giornata sarà trasmesso in diretta sui social media all’estero.

“Domani condivideremo ulteriori informazioni sull’anime Spy x Family alle 19:00“, si legge nel tweet. “Rimani sintonizzato!”

Al momento non ci è dato sapere di cosa potrebbe trattarsi, se di un nuovo trailer o altro, tuttavia lo scopriremo molto presto.

Nel frattempo si ricorda che l’anime della commedia di spionaggio farà il suo debutto nel giro di poche settimane.

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

“Loid Forger, conosciuto con il nome di Twilight, è una spia caratterizzata da una straordinaria abilità mnemonica, di calcolo e travestimento. Per una missione di particolare importanza, è tuttavia costretto a “crearsi una famiglia”, con lo scopo di far iscrivere la propria “figlia” in una prestigiosa scuola e, sfruttando l’occasione, avvicinarsi al quasi inarrivabile bersaglio. Loid adotta così Anya, una bambina di cinque anni che – all’insaputa di tutti e dello stesso Loid – possiede la capacità di leggere nel pensiero, in seguito a degli esperimenti che erano stati condotti su di lei. Come moglie viene invece scelta la ventisettenne Yor, abilissimo sicario noto come Thorn Princess che lavora come copertura in municipio e accetta per non essere più derisa dalle sue colleghe come unica single; pensando che Anya sia davvero la figlia di Loid, e che quest’ultimo sia vedovo, cerca inoltre di essere per la bambina una vera madre.“