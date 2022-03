Spy×Family: svelati nuovi dettagli sul cast

Il sito web ufficiale dell’anime del manga SPY×FAMILY di Tatsuya Endō ha pubblicato lunedì più membri dello staff, la premiere del 9 aprile e un concept visivo dell’anime. L’immagine mostra i lati esteriori e nascosti della famiglia Forger:

I membri dello staff appena annunciati sono:

Direttori principali dell’animazione: Kazuaki Shimada, Kyoji Asano

Assistenti alla regia: Takashi Katagiri. Norihito Takahashi, Takahiro Harada

Color Key Artist: Ken Hashimoto

Impostazione artistica: Yuuho Taniuchi, Tomomi Sugimoto, Kazushige Kanehira

Direttori artistici: Kazuo Nagai, Kushiro Usui

Registi 3D CG: Kana Imagaki

Direttore della Fotografia: Akane Fushihara

Assistente al Direttore della Fotografia: Yūya Sakuma

Montaggio: Akari Saito

Direttore del suono: Shoko Hata

Effetti sonori: Noriko Izumo

Produttore musicale: (K)NoW_NAME

Takuya Eguchi reciterà nell’anime come Loid Forger. Saori Hayami interpreta Yor Forger e Atsumi Tanezaki interpreta Anya Forger.

Kazuhiro Furuhashi dirigerà l’anime presso Wit Studio e CloverWorks. Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) sta progettando i personaggi e [K]NoW_NAME (Fairy andato, Dorohedoro, Sakura Quest) è il produttore musicale.

L’anime sarà presentato in anteprima sui canali TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Setouchi, TV Hokkaido e TVQ Kyuushuu il 9 aprile alle 23:00 (10:00 EDT), e sarà trasmesso anche su Niigata TV 21, TV Shizuoka, RCC Chugoku Broadcasting e BS TV Tokyo. L’anime durerà due corsi separati (trimestri di un anno).

SpyxFamily un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Di seguito, per saperne di più ecco la trama del manga:

Il maestro spia Twilight è il migliore in quello che fa quando si tratta di andare sotto copertura in pericolose missioni in nome di un mondo migliore. Ma quando riceverà l’ultimo incarico impossibile – sposarsi e avere un figlio – potrebbe ritrovarsi in una situazione più grande di lui!

Non uno che dipenda dagli altri, Twilight ha il suo compito di procurarsi una moglie e un figlio per la sua missione di infiltrarsi in una scuola privata d’élite. Quello che non sa è che la moglie che ha scelto è un’assassina e il bambino che ha adottato legge nel pensiero!