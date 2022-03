Spy x Family annuncia la data di uscita con un nuovo Poster

Spy x Family è quasi pronto per fare il suo tuffo in televisione!

Non passerà molto tempo prima che la sua prima stagione venga pubblicata. I fan ammettono che lo spettacolo sarà uno dei più attesi di quest’anno. E ora, un poster speciale è stato pubblicato con un’informazione fondamentale che i fan non possono permettersi di perdere!

Come si può vedere di seguito, Spy x Family ha pubblicato un nuovo poster prima della prima stagione e ha svelato alcuni dettagli importanti sulla serie.

Spy x Family farà la sua grande anteprima in Giappone il 9 aprile. E quando si tratta di streaming, potrai trovarlo su Crunchyroll.

The anime will stream on Crunchyroll and will run for two-cour!

Per i fan incuriositi, WIT Studio e CloverWorks stanno affrontando Spy x Family come co-produzione.

La sua prima stagione avrà due parti, quindi i fan possono aspettarsi più di 20 episodi da questo grande debutto. E, naturalmente, Spy x Family è ancora serializzato su Shonen Jump, quindi ancora più contenuti vengono rilasciati settimanalmente.

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Puoi controllare la sua sinossi completa di seguito:

Loid Forger, conosciuto con il nome di Twilight, è una spia caratterizzata da una straordinaria abilità mnemonica, di calcolo e travestimento. Per una missione di particolare importanza, è tuttavia costretto a “crearsi una famiglia”, con lo scopo di far iscrivere la propria “figlia” in una prestigiosa scuola e, sfruttando l’occasione, avvicinarsi al quasi inarrivabile bersaglio. Loid adotta così Anya, una bambina di cinque anni che – all’insaputa di tutti e dello stesso Loid – possiede la capacità di leggere nel pensiero, in seguito a degli esperimenti che erano stati condotti su di lei. Come moglie viene invece scelta la ventisettenne Yor, abilissimo sicario noto come Thorn Princess che lavora come copertura in municipio e accetta per non essere più derisa dalle sue colleghe come unica single; pensando che Anya sia davvero la figlia di Loid, e che quest’ultimo sia vedovo, cerca inoltre di essere per la bambina una vera madre.

“Marito” e “moglie” si tengono rispettivamente all’oscuro delle loro reali identità, mentre Anya – grazie alla sua particolare abilità – riesce ad avere una panoramica generale dell’intera situazione, e cerca di aiutare il “padre” nella riuscita della sua missione, temendo di ritornare in orfanotrofio.