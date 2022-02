Tra le uscite Planet Manga del 23 Febbraio 2022 segnaliamo la Master Edition di Blame!, disponibile anche in cofanetto, e le nuove uscite di Jujutsu Kaisen e City Hunter.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 23 Febbraio 2022. Vi ricordiamo che potete consultare anche il riepilogo delle uscite di Febbraio e di Marzo.

Panini: le uscite Planet Manga del 23 Febbraio 2022

Vampire Knight Memories 7

7,00 €

Autori: Matsuri Hino

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Vampire Knight Memories 7

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Per un vampiro, la vita degli esseri umani trascorre in un battito di ciglia e non merita neanche l’attenzione che si dedica a una goccia di pioggia. Allora perché alcuni di loro ti lasciano nel cuore un’impronta profonda? Un numero dedicato ai sentimenti, quelli che passano e quelli che durano per sempre.

City Hunter XYZ 8

15,00 €

Autori: Tsukasa Hojo

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 592

Formato: 13X18

Contiene: City Hunter XYZ 8

Rilegatura: Brossurato + sovracover

IL PASSATO DI RYO SAEBA TORNA A GALLA

L’eroe di City Hunter adesso dovrà fare i conti con la sua più grande paura… oltre che con una bambina dal martello micidiale! Un ottavo numero ricco di eventi, tra cui l’ingresso in scena del Pipistrello!

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 10

Manga Hero 45

4,90 €

Autori: Gege Akutami

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Jujutsu Kaisen 10

Rilegatura: Brossurato

IL PERSONAGGIO PIÙ DARK DELLA SAGA METTE IN ATTO IL SUO PIANO

Se sei uno stregone nero molto arrabbiato con una certa categoria di esseri umani e completamente privo di qualsiasi freno inibitorio, fino a che punto sei disposto ad arrivare per dare una lezione a chi se lo merita?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Spy x Family 3

Planet Manga Presenta 110

4,90 €

Autori: Tatsuya Endo

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Spy×Family 3

Rilegatura: Brossurato

DISINNESCARE UNA BOMBA? PUÒ ESSERE PIÙ COMPLICATO GESTIRE UNA MOGLIE E UNA FIGLIA…

Twilight, impegnato in una missione da cui dipende la pace nel mondo, deve recitare il ruolo del padre di famiglia. Riuscirà a fare una buona impressione sul fratello della moglie… che fra l’altro custodisce un pericoloso segreto?

Blame! Master Edition Cofanetto

108,00 €

Autori: Tsutomu Nihei

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Blame! Master Edition 1/6

Rilegatura: Brossurato + sovracover

LA SERIE DI CULTO DI TSUTOMU NIHEI IN SEI PRESTIGIOSI VOLUMI COLLEZIONABILI IN UN ESCLUSIVO COFANETTO Quasi duemiladuecento pagine di fumetto. La fantascienza più estrema che la narrativa disegnata giapponese abbia mai ideato, impreziosita dagli spettacolari disegni di un autore già entrato nella leggenda.

Blame! Master Edition 1-6

18,00 € cad.

Autori: Tsutomu Nihei

Data di uscita: 24 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 400-328

Formato: 18X26

Contiene: Blame! Master Edition 1-6

Rilegatura: Brossurato + sovracover

I sei volumetti di Blame! Master Edition sono acquistabili anche singolarmente