Dragon Ball: il creatore di Spy x Family realizza la copertina del manga

Una delle classiche copertine dei manga di Dragon Ball è stata rinnovata dal creatore di Spy x Family!

Il franchise manga originale di Akira Toriyama è ancora una delle serie d’azione più popolari e importanti fino ad oggi.

Così Shueisha sta facendo di tutto per il prossimo grande anniversario del franchise.

Dragon Ball compirà ufficialmente 40 anni nel 2024 e, sebbene questo anniversario sia abbastanza lontano, Shueisha è già entrato nella celebrazione collaborando con altri creatori della rivista Weekly Shonen Jump.

Shueisha terrà un progetto speciale per il 40° anniversario di Dragon Ball.

Come parte della celebrazione, i vari creatori di Shueisha stanno reinventando le copertine del volume del manga nel loro stile artistico.

Shueisha rivelerà un nuovo manga makeover al mese, fino all’autunno 2024. Creatori come Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man e Masashi Kishimoto di Naruto sono stati tra quelli già scelti per questo progetto speciale.

L’ultima è una rivisitazione del volume 15 della serie dal creatore di Spy x Family Tatsuya Endo.

Di seguito ecco la cover del volume di Dragon ball:

This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024.

Endo ha molto da festeggiare quest’anno. La premiere di Spy x Family si sta avvicinando rapidamente come parte del programma anime della primavera 2022 del prossimo mese.

Descrivono ufficialmente l’anime di Spy x Family come tale:

“Ognuno ha una parte di sé che non può mostrare a nessun altro. In un momento in cui tutte le nazioni del mondo erano coinvolte in una feroce guerra di informazioni che avveniva a porte chiuse, Ostania e Westalis avevano sono stati in uno stato di guerra fredda l’uno contro l’altro per decenni. La Westalis Intelligence Services’ Eastern-Focused Division (WISE) invia la loro spia più talentuosa, “Twilight”, in una missione top secret per indagare sui movimenti di Donovan Desmond, il presidente del Partito di Unità Nazionale di Ostania, che minaccia gli sforzi di pace tra le due nazioni.

Questa missione è nota come “Operazione Strix”. Consiste nel “mettere insieme una famiglia in una settimana per infiltrarsi negli incontri sociali organizzati dalla scuola d’élite frequentata dal figlio di Desmond”. “Twilight” assume l’identità dello psichiatra Loid Forger e inizia a cercare i membri della famiglia. Ma Anya, la figlia che adotta, scopre di avere la capacità di leggere la mente delle persone, mentre sua moglie, Yor, è un’assassina! Tenendo nascosti questi fatti è nel loro stesso interesse, iniziano a vivere insieme nascondendo le loro vere identità l’una all’altra. La pace nel mondo è ora nelle mani di questa nuova famiglia che si imbarca in un’avventura piena di sorprese“.