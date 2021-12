Naruto – la visual dei 20 anni dell’anime e due nuovi manga in arrivo

La serie anime che adatta il celebre shonen manga Naruto di Masashi Kishimoto compirà 20 anni nel 2022 e per l’occasione è stata pubblicata una illustrazione di anniversario:

In occasione del Jump Festa 2022 sono stati annunciati due nuovi manga, che debutteranno sul sito web e sulla app Shonen Jump+.

Si tratta degli adattamenti a fumetti di due light novel della serie, entrambe pubblicate da Planet Manga in Italia:

Naruto: La nuova generazione della Foglia – Ninja alle terme, adattato da Natsuo Sai (Psycho-Pass: Sinners of the System):

Nel Villaggio della Foglia ora comanda il settimo hokage, Naruto Uzumaki. Kakashi e Gai partono per un viaggio alle terme scortati dalla giovane chunin Mirai Sarutobi… Da genitore a figlio, da maestro a discepolo: un romanzo che parla della strada intrapresa verso una nuova era.

Naruto — L’Impresa Eroica di Sasuke I Coniugi Uchiha e il Firmamento Stellato, a cura di Shingo Kimura:

Sasuke è in missione all’Istituto di Ricerca Astronomica del Regno di Redaku, un luogo molto distante dal Paese del Fuoco. Insieme a Sakura avvia un’indagine sotto copertura alla ricerca di una cura per Naruto, affetto da una malattia sconosciuta.

A proposito di Naruto

Masashi Kishimoto ha serializzato Naruto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1999 al 2014; i 700 capitoli di cui si compone la serie sono stati raccolti in 72 volumi.

La serie animata ha debuttato su TV Tokyo il 3 Ottobre 2002 e si è conclusa dopo 220 episodi l’8 Febbraio 2007.

L’adattamento animato è proseguito con la serie Shippuden, andata in onda dal 15 Febbraio 2007 al 23 Marzo 2017 per 500 episodi.

Le serie sono state prodotte da TV Tokyo, Aniplex, KSS, Rakuonsha, TV Tokyo Music e Shueisha e realizzate dallo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul).

Nei mesi scorsi Italia 2 ha trasmesso la stagione 9 della serie Shippuden, che copre gli episodi 569 – 613 (proseguendo la numerazione della prima serie).

In Italia il manga è pubblicato da Planet Manga, insieme ai romanzi e allo spin-off Boruto – Naruto Next Generations che è stato lanciato nel 2016 come manga e nel 2017 come anime.

L’anime di Boruto è in corso su Crunchyroll e sempre sulla stessa piattaforma stanno uscendo anche le prime stagioni di Naruto e Naruto Shippuden.