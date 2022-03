Dragon Ball Super: Super Hero: svelati nuovi dettagli della trama

Dragon Ball Super: Super Hero ha rilasciato un nuovo trailer epico questa settimana, ma insieme ad esso arriva una nuova sinossi per il film!

Questa offre ai fan di Dragon Ball alcuni nuovi dettagli della trama che suggeriscono alcuni sviluppi entusiasmanti!

Di seguito si può dare un’occhiata alla nuova sinossi della trama di Dragon Ball Super: Super Hero!

The DBS: Super Hero website has a new plot summary up, incorporating some of the stuff hinted at in the latest trailer. https://t.co/tyWnCXc8Rd pic.twitter.com/8B4BksheCh

— Todd Blankenship (@Herms98) March 2, 2022