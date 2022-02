Dragon Ball Super: Super Hero: spiegato il ritorno della Red Ribbon Army

Uno dei produttori dietro Dragon Ball Super: Super Hero ha rivelato il motivo del ritorno dell’Armata del Fiocco Rosso nel franchise, come villain del nuovo film!

L’anime di Dragon Ball Super seguirà Dragon Ball Super: Broly di quattro anni fa, e presto i fan avranno un aspetto completamente nuovo per il franchise.

Confermato che si svolgerà anni dopo gli eventi del film precedente, è stato anche rivelato che l’Armata del Nastro Rosso sta tornando per fungere da principale antagonista per il prossimo lungometraggio.

L’ultimo film, precedentemente confermato, si svolgerà principalmente sulla Terra.

Gohan e Piccolo saranno al centro di questa prossima grande battaglia, è dovranno affrontare una nuova versione dell’Armata del Red Ribbon che ha creato due nuovi Androidi.

Parlando del ritorno dei classici cattivi del franchise per il nuovo film durante il pannello online di Dragon Ball Super: Super Hero Super Stage, il produttore Akio Iyoku ha spiegato che l’esercito ha fornito un nuovo interessante nemico per questa prossima battaglia sulla Terra.

“Il modo in cui abbiamo deciso se includere o meno l’Armata del Fiocco Rosso è stato quando abbiamo parlato per la prima volta di come volevamo che la battaglia si svolgesse sulla Terra”, ha esordito Iyoku. “Quindi, quando abbiamo deciso di farli combattere sulla Terra, abbiamo iniziato a dire: ‘C’era una volta un esercito del Fiocco rosso’ e come poteva essere una battaglia contro un esercito non solo uno contro uno. E tutti nell’esercito hanno le proprie motivazioni e il proprio modo di pensare, tra cui Magenta e Carmine.“

Dragon ball Super: Super Hero: la trama

Si tratta del secondo lungometraggio del franchise, in uscita il 22 aprile 2022. Animato in computer grafica, il lavoro prevede una stretta supervisione di Akira Toriyama nella storia e nei dialoghi, come per i lungometraggi precedenti. Secondo Akio Iyoku, questo è il miglior film per Toriyama stesso.

Qui di seguito ecco la trama del nuovo film:

“Dopo numerosi anni dalla caduta dell’Armata del Red Ribbon, i suoi superstiti, facenti ora parte del Nuovo esercito Red Ribbon, danno vita agli androidi Gamma 1 e Gamma 2, che, definendosi “supereroi”, attaccano Piccolo, Son Gohan e i loro compagni. Questi due, sotto attacco, risvegliano i loro potenziali ed iniziano a combattere seriamente, e, occasionalmente, insieme.”