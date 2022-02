Dragon Ball Super: Super Hero: Nuova clip per Gohan!

Dragon Ball Super ha preparato il terreno per il grande combattimento di Gohan con un’anteprima del nuovo film di Dragon Ball Super: Super Hero!

Toei Animation riporterà ufficialmente il franchise dopo quattro lunghi anni, e i fan potranno finalmente vedere in azione i loro guerrieri preferiti.

Durante uno speciale panel online è stato rivelato molto di più sul prossimo film del franchise in arrivo.

Per dare ai fan un’idea in più di come appare in movimento il nuovo stile animato in CG del film, è visibile una nuova clip che mostra una sbirciatina nel grande combattimento di Gohan nel trailer principale del nuovo film. Queste clip erano mute, sfortunatamente, ma contenevano commenti dei produttori e del regista.

Di seguito ecco la clip che ritrae Gohan in azione:

Dragon Ball Super: SUPER HERO – Gohan clip pic.twitter.com/VWVEIuYpHe — DBHype (@DbsHype1) February 19, 2022

Dragon Ball Super: Super Hero: il film

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Dragon Ball Super: Broly, una delle anticipazioni più grandi per il nuovo film è stata la conferma che la maggior parte del combattimento si svolgerà sulla Terra mentre Gohan e Piccolo si scontreranno contro i nuovi nemici.

Questa clip mostra altre anticipazioni sul combattimento di Gohan mentre si avvicina alla nuova base dell’Armata Red Ribbon in mezzo alla pioggia.

Una delle cose principali sottolineate è che il creatore della serie Akira Toriyama, ha originariamente scritto la sequenza senza pioggia, ma una volta aggiunta, Toriyama sembrava essere rimasto sbalordito dalla scena stessa.

Potrebbe finire per essere la battaglia finale culminante del film, dal momento che c’è così tanto lavoro in corso. Sarebbe il tipo di grande vetrina per Gohan che i fan hanno desiderato e desiderano vedere dalla fine della Saga di Cell in Dragon Ball Z.