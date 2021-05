Dragon Ball Super dovrebbe godere di un nuovo anime film, che verrà verosimilmente annunciato ufficialmente in occasione del Goku Day — lo stesso giorno in cui sarà aperto il nuovo sito ufficiale.

Toei Animation Europe, infatti, ha involontariamente anticipato la notizia del nuovo film animato previsto per il 2022.

La pagina è stata rimossa, resta traccia solo nell’headline; attendiamo quindi la conferma per la giornata di Goku!

A proposito di Dragon Ball Super

Dragon Ball Super si compone di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La messa in onda è stata preceduta dall’adattamento manga di Toyotaro, ancora in corso di serializzazione sulla rivista V Jump edita da Shueisha.

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics:

L’avventura più famosa al mondo, torna con storie inedite e spettacolari! Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace…Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte! Sono passati ormai cinque anni dalla sconfitta di Majin Bu e sulla Terra è tornata la pace. Quando però il dio della distruzione Beerus si risveglia, nulla sembra poterlo fermare…

Dragon Ball Super – Broly – Il film

Il film precedente di Dragon Ball Super (Broly) è stato distribuito da Anime Factory in Italia; Edizioni Star Comics ha pubblicato il romanzo e l’anime comics:

Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l’esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero Universo!

