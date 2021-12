La popolarità di un manga come Dragon Ball ha segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni. In più, ha gettato le basi per quelle linee guida che diversi shonen affermati hanno adottato per sviluppare, nel migliore dei modi, la loro trama.

L’arco narrativo denominato Dragon Ball Z ha, poi, portato alla ribalta un’infinità di personaggi che tra comprimari e antagonisti memorabili hanno scandito scontri indimenticabili destinati a restare nella storia della nona arte.

Il Majin Buu più forte in assoluto

Anche a distanza di diversi anni, emergono dei dettagli che impreziosiscono ulteriormente quel passaggio cruciale per la storia di Goku e soci. Stando, infatti, a quanto ha affermato Takao Koyama (uno degli sceneggiatori dell’anime di Dragon Ball Z), la versione più forte di un villain di tutto rispetto come Majin Buu è quella basata sulla sua fusione tra Super Buu e Gohan Supremo.

Quest’ultimo, come molti sapranno, non è altro che la versione di uno dei figli di Goku basata sul risveglio di una forza latente paragonabile a quella di Super Saiyan di terzo livello.

Questa affermazione – emersa dopo un confronto sul web con un appassionato dell’opera – dà una risposta concreta a uno dei tanti dibattiti che contraddistinguono, da diverso tempo, i punti di vista di ogni singolo fan del manga ideato da Akira Toriyama.

Anche perché sono in tanti a credere che Kid Buu, un concentrato di puro istinto e violenza, sia la forma più aggressiva del cattivo in questione. Però, a quanto pare, caratteristiche simile non bastano per detenere il titolo di trasformazione più potente in assoluto.

Da Dragon Ball Z a Dragon Ball Super

Si ricorda che, in Italia, la pubblicazione delle varie saghe del manga è affidata alla casa editrice Star Comics. Il 22 dicembre 2021 uscirà il quindicesimo volume di Dragon Ball Super, l’arco narrativo scritto dal celeberrimo Akira Toriyama e disegnato dal fumettista nipponico Toyotaro – designato dallo stesso Toriyama come suo successore.