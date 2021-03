Akira Toriyama, autore di Dragon Ball, ha rilasciato un’intervista al creatore di One Piece, Eiichiro Oda. La memoria di Toriyama, quando si tratta di alcune delle sue creazioni, è già stata messa in discussione, poiché il mangaka spesso si è rivelato smemorato, quando si tratta di alcune trasformazioni in Dragon Ball Z o di altri personaggi che sono apparsi nella sua opera nel corso dei decenni.

Sebbene Dragon Ball si sia ritagliato un posto di enorme importanza in Weekly Shonen Jump, ci sono ancora molti contendenti al trono, ed Eiichiro Oda con il suo One Piece è proprio in cima alla lista.

Akira Toriyama parla di Dragon Ball, ma…

Nell’intervista che recentemente è riemersa in rete, il mangaka di One Piece ha tirato fuori un personaggio di cui Toriyama si era completamente dimenticato. Se è vero che Dragon Ball Z e Super potrebbero essere le serie più conosciute, la prima, l’originale, è comunque ricca di personaggi originali che avrebbero voluto ostacolare Goku o tentare di aiutarlo nella sua ricerca delle Sfere del Drago.

L’utente di Twitter D_Kumii ha condiviso questa passata intervista tra Akira Toriyama ed Eiichiro Oda, in cui il creatore di Dragon Ball si era dimenticato del proprio personaggio, Tao Pai Pai (ma potreste conoscerlo anche solo come Taipai), il mercenario che aveva tentato di eliminare Goku da bambino, ma che alla fine è stato ucciso:

Nothing tops the interview between Oda and Toriyama in terms of weirdness pic.twitter.com/kYMMIy2Uhg — Kumi (@D_Kumii) March 3, 2021

Akira Toriyama ha ancora un ruolo importante per quanto riguarda la creazione di Dragon Ball Super, avendo sviluppato già l’arco narrativo di Moro ed essendo entrato nell’arco di Granola il Sopravvissuto nel manga, mentre l’anime è in pausa.

Anche se i fan non hanno idea di quando tornerà in onda l’anime, è un dato di fatto che vedremo Goku, Vegeta e gli altri Combattenti Z tornare sul piccolo schermo in futuro, grazie alla popolarità della serie shonen.

