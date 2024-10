Ora puoi vivere l’esperienza devastante di essere colpiti dal Makankosappo di Piccolo grazie a Dragon Ball Sparking! Zero. Questo attacco, uno dei più iconici dell’intera saga di Dragon Ball, ha segnato una delle scene più memorabili della serie, quando Piccolo, da villain, si schierò temporaneamente al fianco di Goku per affrontare un nemico comune. Questa mossa, conosciuta anche come Special Beam Cannon o Cannone Speciale, è stata ricreata nel gioco, permettendo ai giocatori di viverla in prima persona, rendendo giustizia alla sua potenza distruttiva e alla drammaticità del momento in cui fu usata per la prima volta contro Raditz.

Il devastante Makankosappo

Il Makankosappo, o Cannone Speciale, è un attacco unico che Piccolo ha ideato durante il periodo in cui si preparava ad affrontare Goku dopo la fine della saga di Dragon Ball. La tecnica è caratterizzata da un potente raggio perforante che viene caricato per alcuni istanti prima di essere rilasciato. La particolarità del Makankosappo è la sua composizione: un fascio concentrato di energia a spirale che perfora il bersaglio e lo trapassa senza difficoltà.

Durante la carica, Piccolo canalizza tutta la sua energia nel dito indice e medio della mano destra, generando due fasci di energia che si avvitano su se stessi in una spirale, creando un colpo che può attraversare quasi qualsiasi cosa. Questo attacco richiede un’enorme quantità di concentrazione e tempo per essere eseguito, ma una volta caricato, è inarrestabile.

Il primo utilizzo del Makankosappo avvenne durante la battaglia contro Raditz, in cui Piccolo si alleò momentaneamente con Goku. I due, di solito nemici, unirono le forze per fermare il Saiyan invasore. In quel momento, Piccolo lanciò il suo attacco mentre Goku tratteneva Raditz, sacrificandosi per permettere al raggio di perforare entrambi, segnando un momento drammatico e indimenticabile nella storia dell’anime. Nel gioco Dragon Ball Sparking! Zero, i giocatori possono vivere l’esperienza di trattenere Raditz dal punto di vista di Goku e provare la sensazione devastante di essere colpiti dal Makankosappo, ricreata nei minimi dettagli.

Una ricreazione fedele e immersiva

Dragon Ball Sparking! Zero permette di vedere alcune delle scene più famose dell’anime attraverso prospettive mai viste prima. Durante il gameplay, i giocatori possono sperimentare il momento iconico in cui Goku tiene fermo Raditz, offrendo una visuale immersiva di quello che significa affrontare l’impeto del Makankosappo. Il gioco riesce a catturare la potenza e la tensione del momento, facendo percepire al giocatore il sacrificio e la determinazione dei personaggi. In un’altra interessante variazione offerta dal gioco, i giocatori possono esplorare scenari alternativi, come Goku che collabora con altri personaggi invece di Piccolo, offrendo diversi esiti per la battaglia contro Raditz.

L’evoluzione di Piccolo e il Makankosappo

Nonostante il Makankosappo sia stato uno dei suoi primi attacchi distintivi, Piccolo non lo utilizza più con la stessa frequenza, preferendo altre strategie e tecniche sviluppate nel corso degli anni. La tecnica rimane comunque un simbolo del potere distruttivo e della determinazione di Piccolo, che l’ha resa celebre nel momento di crisi contro Raditz. Oggi, Piccolo ha raggiunto nuovi livelli di potenza, come visto nella recente trasformazione “Orange Piccolo” introdotta in Dragon Ball Super: Super Hero. Questa nuova forma ha innalzato Piccolo al livello dei più forti Z-Fighter, permettendogli di competere con avversari formidabili e di giocare un ruolo ancora più rilevante nelle battaglie future.

Il futuro di Piccolo in Dragon Ball

Con l’arrivo di Dragon Ball Daima, Piccolo potrebbe non essere al fianco di Goku nell’affrontare le nuove sfide, ma il suo ruolo nella serie resta importante. Recentemente, l’anime ha svelato nuovi dettagli sui Namecciani, collegandoli a una natura demoniaca che risale alle loro origini. Questo ha dato ulteriore profondità al personaggio di Piccolo, suggerendo che la sua storia e la sua evoluzione non siano ancora concluse. La connessione tra i Namecciani e il regno demoniaco, rivelata nell’anime, ha portato una nuova luce sulla vera natura di Piccolo e delle Sfere del Drago, gettando nuove basi per possibili sviluppi futuri.

Dragon Ball Sparking! Zero offre così ai fan una nuova possibilità di rivivere i momenti più intensi della serie, come il devastante Makankosappo di Piccolo, e di scoprire nuove sfaccettature dei personaggi che hanno reso la saga un fenomeno mondiale.

Fonte Comic Book