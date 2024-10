Hunter x Hunter: Togashi aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute

I problemi di salute del mangaka di Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi, non sono mai stati un segreto. Dopo decenni di attività, il mangaka di Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho ha dovuto prendersi delle pause frequenti e iniziare a lavorare in un modo piuttosto inusuale. Dopo una lunga pausa di quattro anni, nel 2022 Togashi tornato per poi fermare fino a tornare quest’anno. Fortunatamente, Yoshihiro Togashi ha condiviso un nuovo aggiornamento sul suo stato attuale di salute e cosa questo potrebbe significare per la continuazione dell’amato manga.

In un recente aggiornamento sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Togashi ha rivelato un nuovo aggiornamento ottimista sulla salute. Yoshihiro Togashi afferma quanto segue: “La mia schiena si è attualmente ripresa abbastanza da poter disegnare seduto su una sedia. Continuerò a disegnare al mio ritmo“. Sebbene ciò non significhi che possiamo aspettarci una pubblicazione settimanale di Hunter x Hunter, è un buon segno che Togashi stia superando i suoi problemi di salute a un ritmo lento e costante.

Al momento, il mangaka non ha ancora confermato quanti altri capitoli ci si potrebbe aspettare per l’arco narrativo attuale o quando possiamo aspettarci il ritorno di Gon. Nonostante questo, il manga shonen rimane uno dei più popolari su Weekly Shonen Jump in corso oggi, con lo stesso Togashi che è diventato il mangaka più seguito sui social media.

Grazie all’aggiornamento sulla salute di Togashi, è pressoché certo che ci saranno altri capitoli di Hunter x Hunter nel prossimo futuro grazie al suo recente ritorno. Tuttavia bisogna avere notizie su un nuovo progetto anime incentrato sugli amati cacciatori. La prima serie tv è stata prodotta da Studio Madhouse ma una volta giunta al termine nel 2014, non è stata rivelata alcuna notizia sul ritorno di Gon sul piccolo schermo.

Quello che però è certo che se prima o poi tornerà sul piccolo schermo e fino ad allora è importante fare in modo che ci sia del materiale da adattare. Di conseguenza se il mangaka Togashi sia stia davvero riprendendo allora potrebbe diventare più concreto il ritorno dell’anime.

Fonte – Comicbook