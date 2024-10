Arriva Ultimate Wolverine di Chris Condon e Alessandro Cappuccio

Il nuovo universo Ultimate della Marvel si espando: ad affiancare le acclamate testate ULTIMATE SPIDER-MAN, ULTIMATE BLACK PANTHER, ULTIMATE X-MEN e ULTIMATES arriva… ULTIMATE WOLVERINE! In occasione di Marvel Comics: Next Big Thing Panel, il più grande panel di fumetti del weekend del New York Comic Con , l’Editor in Chief C.B. Cebulski, lo scrittore Chris Condon e altri hanno rivelato la prossima serie regoalre in arrivo nel nuovo Universo Ultimate della Marvel.

In uscita a gennaio, ULTIMATE WOLVERINE sarà scritta dall’astro nascente Chris Condon (That Texas Blood, VENOM WAR: DAREDEVIL) e disegnata dall’artista di punta di MOON KNIGHT Alessandro Cappuccio. Fedele alle origini del personaggio come arma governativa, Ultimate Wolverine è un agente involontario del Creatore, il demiurgo segreto di questo universo corrotto. Derubato della mente e usato come assassino, è ancora il migliore in assoluto in quello che fa… anche se non ha il controllo di chi lo fa.

In order to maintain control of their corner of the Maker’s world, three members of his council – Magik, Colossus and Omega Red – deploy their most lethal asset: The Winter Soldier! But WHO is the weapon behind the mask? pic.twitter.com/fgiiz7VNyP — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 17, 2024

Chris Condon è così intervenuto durante il panel:

“Quando Wil Moss mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo occuparmi di questo titolo, ho colto al volo l’occasione e ho avuto subito un’idea di cosa farne. Con Ultimate Wolverine porto la mia essenza narrativa da That Texas Blood all’Universo Marvel, guardando a ciò che è venuto prima e portandoci qualcosa di nuovo. Potreste notare che c’è una Stella Rossa sul suo costume e vi chiederete perché. Se guardate la maschera, c’è una museruola su di lui, e questo perché è selvaggio”

L’ARMA FINALE DEL CREATORE!

Per mantenere il controllo del loro angolo di mondo del Creatore, tre membri del suo consiglio – Magik, Colosso e Omega Red – schierano la loro risorsa più letale: il Soldato d’Inverno! Ma chi è l’arma dietro la maschera?

Prima che ULTIMATE WOLVERINE arrivi a gennaio, i lettori lo vedranno in azione per la prima volta in una storia preludio di Condon e Cappuccio in ULTIMATE UNIVERSE: ONE YEAR IN #1, lo speciale one-shot che conclude il primo anno del nuovo Universo Ultimate della Marvel e prepara il prossimo anno di storie, tra cui l’atteso ritorno del Creatore!