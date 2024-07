Ultimate: One Year In, un anno dopo la nascita del nuovo universo Ultimate

Con Ultimate Invasion e lo speciale Ultimate Universe nasceva il nuovo universo narrativo Marvel, Terra 6160, ma un anno dopo, con lo speciale Ultimate: One Year In, è tempo di tirare le prime somme.

È passato un anno da quando il Creatore è stato rinchiuso e l’Universo Ultimate è stato lasciato nelle mani del suo consiglio malvagio. In questo lasso di tempo, gli eroi di tutto il mondo si sono sollevati, determinati a riparare questo mondo distrutto.

Ora, quando manca ancora un anno al ritorno del loro leader, il Consiglio del Creatore lancia un piano audace per spazzare via questi eroi. Questo one-shot di lunghezza maggiorata getta le basi per il secondo anno della linea Ultimate e include il debutto delle versioni Ultimate di due importanti personaggi Marvel!

It’s been one year since the Maker was locked away and the Ultimate Universe was left in the hands of his villainous council. Heroes have risen up across the world, but now the council launches their plan to wipe them out.

Set the stage for the second year in this new Ultimate… pic.twitter.com/VDmfmUXg9N

— Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 26, 2024