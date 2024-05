Ultimate Black Panther 1 | Recensione

Tobia Brunello 2024-05-28T17:00:32+02:00 Autori: Bryan Hill, Stefano Caselli Formato: 17X26, 32 pp., S., colori Prezzo: € 1,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 25/4/2024

Quando è stato annunciato il nuovo Ultimate Universe della Marvel, appariva scontato che tra i nuovi titoli ci fossero Spider-Man e X-Men, mentre è stato inaspettato l’annuncio di questo Ultimate Black Panther.

Dopo aver letto Ultimate Invasion e Ultimate Universe, si capisce perché è stato scelto per questo lancio: con il personaggio di Black Panther si può raccontare non solo delle classiche avventure supereroistiche, ma anche sbizzarrirsi in scenari di fantapolitica nel mondo creato da Jonathan Hickman, in cui il pianeta è governato da una cerchio ristretto di superumani coordinati dal Creatore, il malvagio Reed Richards del vecchio universo Ultimate.

With the dawn of a new #MarvelComics Ultimate Universe comes an all-new ‘Ultimate Black Panther’! Get your first look at Wakanda vs. the forces of Moon Knight, arriving February 7: https://t.co/pSLu3zIDus pic.twitter.com/wAJQSYkl45 — Black Panther (@theblackpanther) December 12, 2023

Ecco quindi che Bryan Edward Hill, già sceneggiatore di Blade, ci presenta un Wakanda molto vicino a quello che è ormai entrato nell’immaginario comune dopo i film di Black Panther, una sorta di utopia tecnologica afro-futurista, completamente nascosto al mondo esterno e in cui progresso e tradizioni convivono in perfetto equilibrio.

Tutto attorno però il continente africano è sotto il controllo di Moon Knight, ovvero dello spietato duo di avatar terreni delle divinità egizie Ra e Khonshu, che abbiamo già visto brevemente in Ultimate Invasion (anche se qui Bryan Hill sembra abbandonare una delle caratteristiche più intriganti del duo, ovvero che durante il giorno parli solo Ra e durante la notte solo Khonshu).

A clear look at the ULTIMATE BLACK PANTHER suit. Art by Stefano Caselli. pic.twitter.com/tBnXzb1S9Y — 𝕂𝕒𝕓𝕣𝕚𝕖𝕝 ♉ (@panthersgod) January 15, 2024

La trama è un po’ la classica origine di Black Panther, con alcuni elementi che ricordano il Marvel Cinematic Universe (la morte del padre T’Chaka in un attentato dinamitardo) e altri che rielaborano in chiave Ultimate tante suggestioni provenienti dal classico Universo Marvel.

Bryan Hill and Stefano Caselli did a tremendous job on this debut issue for Ultimate Black Panther. Khonshu, Ra and Moon Knight as the enemy of Wakanda was a great move. Killmonger with Storm as liberators was another great twist to make this distinct from what’s come before. pic.twitter.com/xvKz4ShtpQ — Monarch☘️Dafey (@MonarchDafey) February 7, 2024

Rispetto alle altre serie Ultimate non ci sono sconvolgimenti troppo radicali verso il personaggio di Black Panther e l’ambientazione del Wakanda: probabilmente il vantaggio dato dal nuovo universo qui si traduce nella possibilità di riuscire a raccontare una storia lineare della famiglia reale e tratteggiare uno scenario coerente che fa da sfondo alle vicende. Nel Marvel Universe tradizionale abbiamo visto fin troppe retcon riguardanti la famiglia di T’Challa, con parenti periodicamente sbucati fuori dal nulla, e un Wakanda talvolta irriconoscibile da una serie all’altra: qui la storia può procedere alleggerita di tutte le zavorre aggiunte da mille ripensamenti e rilanci.

The way Ultimate Black Panther captures black features and hair needs serious praise. Shoutout Stefano Caselli for these amazing BP character designs. pic.twitter.com/9yO94VxP3t — Ishiku🌹 (@ishikuruisu) April 17, 2024

Ma proprio perché non c’è niente da stravolgere radicalmente, la serie cattura bene tutti i punti di forza del personaggio di Black Panther e li ripropone in una chiave moderna e convincente. Intrighi politici, combattenti per la libertà (tra cui una manipolatrice atmosferica dai capelli bianchi…), incroci tra misticismo e tecnologia… Ultimate Black Panther ha tutti gli elementi per sviluppare una trama coinvolgente e di ampio respiro.

Stefano Caselli absolutely KILLED IT on Ultimate Black Panther. Every page is just gorgeous. pic.twitter.com/NJpJTNkFD8 — Joe Blauberg (@JoeBlauberg) February 8, 2024

Non guastano per nulla gli straordinari disegni di uno Stefano Caselli in una forma smagliante: dinamico, espressivo, spettacolare… Gli aggettivi per il disegnatore romano potrebbero accumularsi all’infinito. Se la già straordinaria prova lanciata dal connazionale Marco Checchetto su Ultimate Spider-Man voleva essere una sorta di sfida a fare di meglio, Caselli l’ha accolta e ha rilanciato alla grande. Se ai due italiani aggiungiamo poi il personalissimo talento artistico di Peach Momoko su Ultimate X-Men, possiamo dire che dal punto di vista grafico l’attuale linea Ultimate è partita a livelli più che eccelsi.