Greg Capullo e Jonathan Hickman su Wolverine: Revenge

Il tanto chiaccherato progetto top secret di Greg Capullo riguardante Wolverine è stato annunciato: non si tratta della serie regolare, bensì di una miniserie intitolata Wolverine: Revenge, scritta da nientemeno che Jonathan Hickman, l’architetto dell’era krakoana e del nuovo Ultimate Universe di ritorno nel mondo mutante dopo la conclusione di GODS.

Annunciata in anteprima da Polygon, Wolverine: Revenge sarà composta da cinque numeri di pura e semplice azione di Wolverine, proprio in occasione del 50° anniversario dell’iconico personaggio. Come se non bastasse, Wolverine: Revenge sarà disponibile anche in edizione speciale Red Band Edition. Come l’attuale serie evento Blood Hunt, Wolverine: Revenge – Wolverine: Revenge sarà dsitribuito in blister per proteggere gli occhi innocenti e includerà pagine esclusive e un’elevata violenza aggiuntiva!

So glad I can FINALLY talk about what I’m working on! 🤘🏻✏️🤘🏻 pic.twitter.com/Mrm0IyycZF — Greg Capullo (@GregCapullo) May 21, 2024

Capullo e Hickman mettono Wolverine contro un gruppo di nemici che metteranno il suo mondo sottosopra, tra cui Sabretooth, Omega Red, Deadpool e altri ancora. È stato colpito! È stato picchiato a sangue! E Logan ha un solo pensiero in mente: la vendetta!

Nella sua intervista a Polygon Capullo ha dichiarato:

“Sono finalmente tornato a casa alla Marvel e sono pronto a scatenare l’inferno. E chi può farlo meglio del sicario Hickman? Per festeggiare, la Marvel ha tolto gli steccati e ci ha lasciato liberi dal guinzaglio, in modo da poter portare ai fan la storia di Wolverine più feroce e punitiva possibile quest’estate. Spero che siano preparati”.

Wolverine is pitted against a cadre of foes who will turn his world upside down, including Sabretooth, Omega Red, Deadpool, and more. He’s been beaten! He’s been bloodied! And Logan only has one thought on his mind: revenge! pic.twitter.com/KePm9ew31Q — Marvel Entertainment (@Marvel) May 23, 2024

Hickman ha aggiunto:

“Beh, ovviamente è un privilegio poter lavorare con una leggenda come Greg. Quando abbiamo parlato per la prima volta del progetto, la nostra preoccupazione principale era quella di portare ai lettori una storia di Wolverine ad alto numero di ottani e senza esclusione di colpi, che fosse una vera e propria celebrazione del personaggio e del ritorno di Greg alla Marvel. E come ha detto lui, i capi ci hanno lasciato liberi e il risultato è una miniserie assolutamente selvaggia. Non vedo l’ora che tutti possano leggerla”.