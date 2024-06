Dragon Ball: Sparking! Zero avrà anche storie alternative

Il prossimo gioco “Dragon Ball: Sparking! Zero” ha rivelato alcune interessanti funzionalità, inclusa la possibilità di giocare in multiplayer a schermo diviso, sebbene con alcune limitazioni per renderlo possibile. Oltre a questa caratteristica tanto richiesta, il gioco offrirà modalità aggiuntive al di fuori dell’esperienza online tradizionale.

Tra queste, spicca la modalità Episode Battle, simile a una campagna narrativa, dove i giocatori potranno rivivere momenti iconici delle storie di Z e Super, con la possibilità di percorrere rotte alternative e, in alcuni casi, di vedere gli eventi in prima persona.

La Modalità Episode Battle

Jun Furutani, il produttore di “Dragon Ball: Sparking! Zero”, ha discusso della modalità Episode Battle in un recente video. Il gioco presenta una vasta gamma di personaggi tratti da Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, ma non tutti saranno giocabili in questa modalità. La modalità si concentra su otto diversi combattenti, con Goku che riceve la maggior parte dell’attenzione.

“In questa modalità single-player, puoi assumere il punto di vista di otto personaggi diversi, tra cui Goku e Vegeta, e rivivere battaglie famose dell’anime, alcune delle più iconiche di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super,” ha spiegato Furutani. “Ad esempio, Goku ha il maggior numero di fasi, iniziando dal combattimento contro Radish fino ai combattimenti nel Torneo del Potere.”

Immersione e Scelte Narrativa

La maggior parte di queste battaglie saranno vissute da una prospettiva in terza persona, simile alla visione dello show, ma alcune scene saranno presentate in prima persona per aumentare l’immersione del giocatore.

“Alcune cutscene permettono ai giocatori di vivere parti della storia in prima persona, speriamo che questo permetta ai giocatori di immergersi ulteriormente nelle esperienze dei personaggi,” ha continuato Furutani.

Percorsi Alternativi

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di cambiare l’andamento delle storie. Ad esempio, quando Raditz invade, Goku potrà scegliere se portare con sé Piccolo per affrontare il Saiyan, oppure andare da solo. Non è ancora chiaro quante di queste opzioni saranno disponibili e quanto influenzeranno le storie del gioco.

Data di Uscita

“Dragon Ball: Sparking! Zero” è previsto per l’11 ottobre, promettendo di offrire ai fan un’esperienza di gioco ricca di azione e fedeltà all’amato universo di Dragon Ball.

Fonte Comic Book