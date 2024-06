Demon Slayer 4 mette Tanjiro di fronte uno scontro atteso

Nelle prime tre stagioni di “Demon Slayer”, i fan dell’anime hanno potuto conoscere da vicino i membri più potenti del Demon Slayer Corps, gli Hashira. Tuttavia, uno di loro non ha ricevuto la stessa attenzione degli altri come l’Hashira dell’Acqua, dell’Amore e degli Insetti: Obanai Iguro. Fortunatamente, l’Arco dell’Allenamento degli Hashira nella quarta stagione ha finalmente messo in luce le abilità dell’Hashira del Serpente, mettendolo a confronto con gli Hashira del Vento e della Nebbia, e impegnandolo nell’addestramento del protagonista. Tanjiro è stato sfidato duramente da Obanai, e nell’ultimo episodio dell’anime lo vediamo fare del suo meglio per sopravvivere.

Un Allenamento da Vita o Morte

L’Hashira del Serpente ha ideato un allenamento per Tanjiro che significava letteralmente vita o morte, ma non per i due membri del Demon Slayer Corps. Invece, Obanai ha legato diversi apprendisti a vari pali all’interno di un edificio angusto, costringendo Tanjiro a combattere contro di lui senza colpire i giovani spadaccini catturati.

Questo esercizio di addestramento mirava a ricreare uno scontro contro i demoni in un’area popolata, una situazione che Tanjiro e i suoi giovani alleati hanno affrontato più volte di quanto avrebbero voluto. Fortunatamente, Tanjiro riesce a superare il test, dimostrando la sua capacità di sopravvivere anche contro l’Hashira del Serpente.

Il Duro Allenamento di Tanjiro

Mentre Tanjiro si è allenato duramente con ciascun membro degli Hashira, anche Obanai ha continuato il suo allenamento personale. A causa delle minacce di Muzan che cerca di catturare Nezuko per sconfiggere il sole, l’intero Demon Slayer Corps sta cercando di migliorare le proprie abilità per affrontare i pericoli imminenti. Al calar del sole, l’Hashira del Serpente ha duellato con gli Hashira della Nebbia e del Vento per prepararsi allo scontro finale con il signore dei demoni.

L’Allenamento Continua

Nel prossimo episodio di “Demon Slayer”, vedremo Tanjiro lasciare l’Hashira del Serpente per allenarsi con il Pilastro considerato il più forte del Corpo. L’Hashira della Roccia è pronto ad allenare Tanjiro, Inosuke e Zenitsu nel prossimo episodio della quarta stagione. Ufotable ha rilasciato una descrizione ufficiale: “Dopo aver superato l’allenamento di Iguro e Sanemi, Tanjiro e Zenitsu si dirigono verso i terreni di addestramento di Himejima, situati in profondità nelle montagne. Dopo una tanto attesa riunione con Inosuke e Murata, che hanno già iniziato l’addestramento, inizia l’allenamento rigoroso di Himejima.”

Fonte Comic Book